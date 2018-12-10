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    • Новый контейнерный поезд из Ворсино в Китай

    10.12.2018
    • New Rail Service from Vorsino to China

    Логистический оператор Rail Cargo Logistics – RUS совместно с собственником и оператором подвижного состава АО «Русская контейнерная компания» запустили контейнерный поезд с терминала «Фрейт Вилладж Ворсино» (Калужская область) в Чэнду (Китай) через Монголию для экспорта несырьевой продукции.

    По информации компаний, первый поезд, в составе которого 41 сорокафутовый контейнер с бумагой, оборудованием, и нескоропортящимися продуктами, был отправлен 24 ноября. 4 декабря он пересек пограничный пункт Замын-Ууд в Монголии. Общее транзитное время доставки до конечного пункта составит 12-14 суток. После растаможивания в Чэнду Rail Cargo Logistics – RUS организует услугу «последней мили» для китайских покупателей в различных городах. 

    Как рассказали SeaNews в Rail Cargo Logistics – RUS, следующая отправка в Китай запланирована на завтра, сейчас в процессе согласования заявка ГУ-12. Среди номенклатуры грузов – бумага, оборудование, битум. Обратная загрузка из Китая также планируется. Популярностью пользуются электроника, одежда, товары народного потребления.

    В целом, в планах Rail Cargo Logistics – RUS и «Русской контейнерной компании» – совместными силами развивать экспортные, импортные, транзитные, а также внутрироссийские перевозки. Это позволит закольцевать используемый подвижной состав для выстраивания наиболее эффективной логистики без простоев и порожних пробегов.


    В настоящее время экспортные отправки осуществляются в зависимости от потребностей клиентов и формирования поезда – еженедельно или раз в две недели. C февраля 2019 года партнеры рассчитывают вывести сервис на регулярную основу с еженедельными отправками со станции Ворсино, а также из других регионов России.

    «У нас уже сформировалась обширная география перевозок по России, Китаю, Европе, и наша дальнейшая задача – привлекать средних и небольших локальных участников рынка – собственников контейнеров и платформ – к совместной работе, – отметил директор Rail Cargo Logistics – RUS Александр Баскаков. – За счет выгодного географического расположения их оборудования в различных точках России это позволит нам избежать издержек по порожним перегонам вагонов. Сейчас рынок идет к тому, что Москва постепенно теряет свое монопольное положение транспортного хаба, куда стекаются все грузы. Импортные грузы стали активно заходить в регионы. Поэтому мы должны следовать тенденциям рынка и выстраивать цепочку по завозу импорта, прежде всего, на Урале и в Сибири – в Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске и других городах».

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