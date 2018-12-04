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    • Инвестиции Hoyer вырастут вдвое

    04.12.2018
    • Инвестиции Hoyer вырастут вдвое

    Логистическая компания Hoyer Group вдвое увеличит инвестиции – с 90 млн евро в этом году до 173 млн евро в 2019 году.

    «Мы определили перспективные инвестиционные проекты во всех сферах бизнеса Hoyer», – отметил CFO Hoyer Герд Петерс. В частности, компания сделала акцент на дальнейшем развитии инициатив по цифровизации, в том числе, по оснащению танк-контейнеров инновационными телематическими системами и интеллектуальным программным обеспечением.

    Как сообщили SeaNews в Hoyer, порядка 30% инвестиций будет направлено на модернизацию и расширение парка танк-контейнеров.

    Кроме того, в ближайшие годы компания намерена построить склад для опасных грузов в Германии и Нидерландах. Также в бюджет заложены средства на возможные проекты по приобретению компаний или создание совместных предприятий.

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