Инвестиции Hoyer вырастут вдвое

Логистическая компания Hoyer Group вдвое увеличит инвестиции – с 90 млн евро в этом году до 173 млн евро в 2019 году.

«Мы определили перспективные инвестиционные проекты во всех сферах бизнеса Hoyer», – отметил CFO Hoyer Герд Петерс. В частности, компания сделала акцент на дальнейшем развитии инициатив по цифровизации, в том числе, по оснащению танк-контейнеров инновационными телематическими системами и интеллектуальным программным обеспечением.

Как сообщили SeaNews в Hoyer, порядка 30% инвестиций будет направлено на модернизацию и расширение парка танк-контейнеров.

Кроме того, в ближайшие годы компания намерена построить склад для опасных грузов в Германии и Нидерландах. Также в бюджет заложены средства на возможные проекты по приобретению компаний или создание совместных предприятий.