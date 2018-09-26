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    • Новые правила в Босфоре и Дарданеллах

    26.09.2018

    • Турция ввела новые правила, регулирующие проход судов через поливы Босфор и Дарданеллы.

    По информации турецких источников, новых пунктов, дополнивших действующие правила, восемь.

    В случае посадки на мель Береговая охрана имеет право вмешиваться в ситуацию независимо от согласия или несогласия капитана судна – ранее у капитана было от 6 до 48 часов, чтобы предоставить план снятия с мели.

    Теперь Береговая охрана должна сама проводить спасательную операцию и расследование происшествия, по итогам которого предоставлять отчет.

    При этом снятому с мели судну будет запрещено продолжать движение до заверения расследования и оплаты расходов на спасательную операцию.

    Все суда, следующие через проливы, будут должны предоставлять информацию о средствах обеспечения безопасности и техническом оборудовании на борту портовым властям Стамбула и Чанаккале за 3,2 км до входа в проливы.

    Контейнеровозы и круизные лайнеры длиной свыше 300 м должны будут информировать о планируемом проходе проливов за 10 дней.

    LPG-танкеры длиной свыше 150 м должны будут совершать проход только в дневное время и только с лоцманом на борту и в сопровождении буксира.

    В Дарданеллах, где ведется строительство моста, суда длиной свыше 200 м смогут ходить только в дневное время, и им будет запрещено приближаться к опорам и устоям моста ближе чем на 100 м.

    Кроме того, обгон возможен только под контролем и по указаниям СУДС.

    Наконец, торговые суда, перевозящие военные грузы, будут рассматриваться как военные корабли и к ним будут применяться соответствующие правила и ограничения.

    Прим. SeaNews: Когда вступают в действие новые правила, непонятно, исходный текст раздобыть пока не удалось.

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