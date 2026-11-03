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На атомном ледоколе «Чукотка» запущен второй атомный реактор
03.11.2026

На атомном ледоколе «Чукотка» запущен второй атомный реактор

    • Специалисты предприятия ОСК Балтийский завод совместно с представителями предприятия-разработчика и контрагентских организаций произвели физический пуск реакторной установки левого борта на строящемся атомном ледоколе проекта 22220 «Чукотка». Ранее заработал реактор правого борта. Оба реактора «РИТМ-200» успешно выведены на минимально контролируемый уровень мощности, проведена калибровка пусковой аппаратуры.

    Физический пуск прошел в штатном режиме и в строгом соответствии с требованиями безопасности. Сейчас завод приступил к комплексным испытаниям всей ядерной энергетической установки ледокола.

    Реакторы «РИТМ-200» разработаны и изготовлены в России. Тепловая мощность каждого 175 МВт, срок службы 40 лет, перезагрузка топлива происходит каждые 7 лет. Благодаря интегральной компоновке (парогенераторы встроены в корпус активной зоны) снижен риск утечек теплоносителя, уменьшены габариты и масса установки. Компактная конструкция позволила сделать ледоколы проекта 22220 двухосадочными: за счет набора и сброса водяного балласта они работают как в глубоких арктических морях, так и в устьях сибирских рек.

    «Чукотка» — пятое судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе по заказу «Росатома». Сейчас на судне ведутся швартовные испытания, после чего оно выйдет на заводские ходовые испытания.

    Фото: пресс-служба Балтийского завода


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