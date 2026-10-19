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19.10.2026

Запущен реактор на атомном ледоколе «Чукотка»

    • Специалисты «Балтийского завода» осуществили запуск реакторной установки правого борта на строящемся атомном ледоколе проекта 22220 «Чукотка». Как сообщила в своем макс-канале Объединенная судостроительная корпорация, физический пуск прошел в штатном режиме, в строгом соответствии с требованиями к безопасности и под контролем представителей предприятия-разработчика реактора и контрагентских организаций.

    Установку вывели на минимально контролируемый уровень мощности и провели калибровку пусковой аппаратуры для подтверждения корректной работы реактора, органов управления, систем защиты и контроля.

    Перед физическим пуском реактора специалисты «Балтийского завода» в течение нескольких месяцев выполнили большой объем пуско-наладочных работ, испытания оборудования, протестировали системы безопасности и аварийной защиты, загрузили тепловыделяющие сборки.

    После физического пуска обоих реакторов «РИТМ-200» начнется этап комплексных испытаний всей ядерной энергетической установки ледокола «Чукотка».

    Водо-водяные ядерные реакторы двухконтурной схемы «РИТМ-200» разработаны и изготовлены в России. Вес одного реактора превышает 147 тонн, высота составляет 7,3 метра, диаметр – 3,3 метра. Тепловая мощность каждого реактора – 175 МВт. Они спроектированы для надежной работы в суровых арктических условиях: они выдерживают бортовую качку с амплитудой до 45 градусов и килевую – до 15 градусов.

    Назначенный срок службы «РИТМ-200» составляет 40 лет, топливо перезагружается каждые 7 лет. Их ключевая особенность – интегральная компоновка: парогенераторы встроены в корпус активной зоны, что снижает риск утечек теплоносителя, уменьшает габариты и массу установки, а также упрощает монтаж и демонтаж.

    Уникальная компактная и энергоэффективная конструкция реакторов позволила сделать ледоколы проекта 22220 двухосадочными. Благодаря возможности набора и сброса водяного балласта они могут работать как в глубоких арктических морях, так и заходить в устья сибирских рек.

    Универсальный атомный ледокол «Чукотка» — пятое судно проекта 22220, строящееся на «Балтийском заводе» по заказу госкорпорации «Росатом». Заложен в декабре 2020 года, спуск на воду состоялся в ноябре 2024 года. В настоящее время судно проходит швартовные испытания и готовится к заводским ходовым испытаниям.

    Основные характеристики ледоколов проекта 22220:

    • Длина габаритная – 173,3 м;
    • Ширина – 34 м;
    • Осадка 10,5 м / 9,03 м;
    • Мощность – 60 МВт (на валах);
    • Водоизмещение – 33,54 тыс. тонн;
    • Расчетный срок службы – 40 лет;
    • Экипаж – 54 человека.

    Фото: ОСК


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