Пилотный проект по доставке дронами

Общественный совет при Минтрансе России обсудил концепцию пилотного проекта по доставке с помощью беспилотников продуктов, лекарств, посылок и документов.

Как сообщает пресс-служба Минтранса в своем макс-канале, для развития таких перевозок планируется выбрать до пяти регионов России.

Главная задача проекта – перейти от отдельных испытательных полетов к регулярной доставке грузов. Для этого планируется создавать маршруты протяженностью до 20, 50 и 100 км, связывающие склады, распределительные центры и пункты выдачи заказов.

Опыт такой работы, отмечают в Минтрансе. уже есть. В Нижегородской области дроны доставили покупателям более 2,5 тыс. заказов, в Якутии в рамках проекта «Воздушная переправа» выполнено 288 полетов и перевезено около 670 кг грузов.

В ходе нового проекта предстоит оценить, насколько беспилотная доставка быстрее и выгоднее традиционных способов перевозки, как обеспечить регулярность рейсов и в каких регионах технология наиболее востребована.

Первые итоги отбора регионов планируется представить в ноябре на Транспортной неделе, а сам проект рассчитан до конца 2027 года.

Фото: DEX Aero