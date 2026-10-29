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DEX Aero беспилотник
29.10.2026

Пилотный проект по доставке дронами

    • Общественный совет при Минтрансе России обсудил концепцию пилотного проекта по доставке с помощью беспилотников продуктов, лекарств, посылок и документов.

    Как сообщает пресс-служба Минтранса в своем макс-канале, для развития таких перевозок планируется выбрать до пяти регионов России.

    Главная задача проекта – перейти от отдельных испытательных полетов к регулярной доставке грузов. Для этого планируется создавать маршруты протяженностью до 20, 50 и 100 км, связывающие склады, распределительные центры и пункты выдачи заказов.

    Опыт такой работы, отмечают в Минтрансе. уже есть. В Нижегородской области дроны доставили покупателям более 2,5 тыс. заказов, в Якутии в рамках проекта «Воздушная переправа» выполнено 288 полетов и перевезено около 670 кг грузов.

    В ходе нового проекта предстоит оценить, насколько беспилотная доставка быстрее и выгоднее традиционных способов перевозки, как обеспечить регулярность рейсов и в каких регионах технология наиболее востребована.

    Первые итоги отбора регионов планируется представить в ноябре на Транспортной неделе, а сам проект рассчитан до конца 2027 года.

    Фото: DEX Aero


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