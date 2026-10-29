Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ОСК краболов Ительмен спуск 1
29.10.2026

ОСК проводит всероссийскую олимпиаду по судостроению

    • Стартовала ХII Всероссийская олимпиада по судостроению, учредителем и организатором которой является предприятие ОСК Севмаш. Как сообщает ОСК, в отборочном туре могут принять участие ученики российских школ с 3-го по 11 класс.

    В этом году олимпиада приурочена к 330-летию Военно-Морского Флота России. Задания предполагают владение информацией в области технических наук, предметов физико-математического и естественно-научного цикла, понятий из области судостроения, его истории и смежных отраслей.

    Отборочный тур олимпиады проводится в онлайн-формате с 26 октября по 15 ноября, принять участие можно только один раз. Учащиеся будут соревноваться в рамках четырех возрастных категорий (3-4 классы, 5-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы). Победители пройдут во второй финальный этап, который состоится очно 5 декабря.

    Олимпиада входит в перечень интеллектуальных и творческих конкурсов Министерства просвещения РФ, поэтому победа в конкурсе дает будущим абитуриентам возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вузы. Кроме того, старшеклассники-призеры смогут воспользоваться преимущественным правом заключения целевого договора на обучение. Для школьников 12-16 лет участие в олимпиаде – шанс стать претендентами на бесплатное участие в профориентационной смене «Корабелы будущего» во Всероссийском детском центре «Орленок» весной 2027 года.

    Победители и призеры Всероссийской олимпиады по судостроению автоматически попадают в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР). Это дает приоритет в получении президентских грантов на собственные проекты, рассказали в ОСК.

    Фото: ОСК


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    08.06.2026
    IV Встреча поколений выпускников Макаровки
    Как прошла встреча выпускников, преподавателей и курсантов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова
    Ассоциация выпускников ГУМРФ им. адмирала С.О. МакароваМакаровкаОбразование
    0
    20.02.2026
    Первый контракт по созданию отечественных судовых малооборотных двигателей
    Подписали Центр продуктовой специализации «ОСК-Движение» и Инжиниринговый центр «Кронштадт»
    ДвигательКонтрактОСКСудостроение
    0
    24.07.2026
    ОСК представила стратегию серийного развития гражданского судостроения
    До 2036 года
    ЛизингОСКПрограммаСтратегия
    0
    15.07.2026
    Новая лаборатория в Макаровке
    По судовым холодильным установкам и криогенным системам
    лабораторияМакаровкаОбразованиеХолодильное оборудование
    0
    22.09.2026
    Завершена плавательная практика на паруснике «Мир»
    120 курсантов завершили плавательную практику на учебном паруснике «Мир».
    МакаровкаОбразованиеУчебное парусное судно
    0
    16.06.2026
    Студенческие отряды будут работать на водном транспорте
    Первые отряды уже приступили к работе.
    ОбразованиеРечные перевозкиСтуденческие отряды
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    29.10.2026 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 44 неделя, 2026
    29.10.2026 Второй контейнеровоз на сервисе KSDL
    28.10.2026 ВМРП увеличил контейнерооборот
    28.10.2026 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, Q3 2026
    27.10.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 43, 2026
    26.10.2026 HHLA снижает прогноз на итоги 2026
    Госрегулирование Показать всё
    29.10.2026 Участникам таможенного эксперимента упростят жизнь
    29.10.2026 Транспортные соглашения на саммите Россия – Африка
    28.10.2026 В.Путин о проблемах глобального газового рынка
    27.10.2026 Об итогах 75-й сессия Совета Международной программы КОСПАС-САРСАТ
    26.10.2026 В Суэцком канале ужесточаются требования к возрастным судам
    22.10.2026 Новый министр транспорта – биография
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •