ОСК проводит всероссийскую олимпиаду по судостроению

Стартовала ХII Всероссийская олимпиада по судостроению, учредителем и организатором которой является предприятие ОСК Севмаш. Как сообщает ОСК, в отборочном туре могут принять участие ученики российских школ с 3-го по 11 класс.

В этом году олимпиада приурочена к 330-летию Военно-Морского Флота России. Задания предполагают владение информацией в области технических наук, предметов физико-математического и естественно-научного цикла, понятий из области судостроения, его истории и смежных отраслей.

Отборочный тур олимпиады проводится в онлайн-формате с 26 октября по 15 ноября, принять участие можно только один раз. Учащиеся будут соревноваться в рамках четырех возрастных категорий (3-4 классы, 5-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы). Победители пройдут во второй финальный этап, который состоится очно 5 декабря.

Олимпиада входит в перечень интеллектуальных и творческих конкурсов Министерства просвещения РФ, поэтому победа в конкурсе дает будущим абитуриентам возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вузы. Кроме того, старшеклассники-призеры смогут воспользоваться преимущественным правом заключения целевого договора на обучение. Для школьников 12-16 лет участие в олимпиаде – шанс стать претендентами на бесплатное участие в профориентационной смене «Корабелы будущего» во Всероссийском детском центре «Орленок» весной 2027 года.

Победители и призеры Всероссийской олимпиады по судостроению автоматически попадают в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР). Это дает приоритет в получении президентских грантов на собственные проекты, рассказали в ОСК.

Фото: ОСК