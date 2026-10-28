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ОСК доклад по автоном сухогрузу КСтепанов
28.10.2026

ОСК работает над созданием автономного сухогруза

    • Объединенная судостроительная корпорация представила на Всероссийской научной конференции «История военно-морской славы России: к 330-летию военно-морского флота» на площадке Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге концепцию полностью автономного сухогрузного судна смешанного плавания «река-море» на базе унифицированного платформенного решения проекта «Платформа № 1».

    Как сообщили SeaNews в ОСК, о развитии морских автономных надводных судов (МАНС) рассказал руководитель проекта Департамента проектирования ОСК Константин Степанов. На сегодняшний день развитие производства морских автономных надводных судов является одной из ключевых задач корпорации. В частности, ведется активная работа по созданию судов категории SAS-RCC (полуавтономные с ЦДУ) и FAS-RCC (полностью автономные). По словам К.Степанова, для таких судов уже разработан маршрут от порта Кавказ до Ростова-на-Дону – его инфраструктура учитывается при проектировании и расчете габаритов.

    «При создании судов мы ориентируемся на следующие показатели для их успешной эксплуатации: максимальная длина – около 140 метров, ширина – около 16,5 метров, высота борта до главной палубы – 5 метров, при этом дедвейт – около 5500 тонн и объем грузовых трюмов – около 7000 метров кубических. Разработанное решение может рассматриваться как типовое и адаптироваться под все проекты судов ″река-море″, в том числе на базе проекта ″Платформа 1″. На сегодня подтверждена возможность создания судна на базе российского оборудования – мы поэтапно движемся к этой цели», – сообщил он.

    ОСК разработана Дорожная карта по развитию МАНС, которая включает в себя три крупных блока: создание малоэкипажного судна с возможностью управления из дистанционного центра (ЦДУ), создание полностью автономного судна, а также создание ЦДУ.

    «Основная задача – создание благоприятных условий для проектирования, строительства, проведения испытаний, а также выполнения первых автономных рейсов с пониженными эксплуатационными затратами. Кроме того, мы уделяем особое внимание вопросам навигации и систем связи: на сегодняшний день у нас уже заключены соглашения о стратегическом партнерстве с российскими поставщиками, которые готовы обеспечить нас соответствующим полностью отечественным оборудованием», – подчеркнул К.Степанов.

    В России, отметил он, полуавтономные суда уже работают по федеральному проекту «Автономное судовождение». Новая концепция рассчитана на следующий уровень – полную автономность.

    Для автономного плавания на судне предусмотрено более 60 единиц оборудования. Среди них автономный навигационный комплекс, телевизионные и инфракрасные камеры кругового обзора, спутниковая и мобильная связь, включая терминалы Бюро 1440, а также средства защиты информации. Ключевые приборы продублированы.

    Судно управляется из берегового центра дистанционного управления. Его штат – капитан и оператор навигационного комплекса. Центр рассчитан на работу с несколькими автономными судами.

    Фото: ОСК


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