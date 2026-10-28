Stena покупает другого паромного оператора

Stena AB, материнская компания Stena Line, подписала соглашение о приобретении норвежской судоходной компании Color Line. Как сообщает Stena Line, сделка подлежит согласованию с регулирующими органами.

В рамках сделки Stena Rederi AB, 100-процентная дочерняя структура Stena AB, выкупит все акции Color Group AS у ONS Invest II AS, которая принадлежит норвежскому магнату Олаву-Нильсу Сунде и его семье.

Стоимость сделки стороны не раскрывают. Закрыть сделку предполагается ближе к концу первого квартала или в течение второго квартала 2027 года.

Планируется, что после закрытия сделки Color Line продолжит работать под собственным брендом как самостоятельный бизнес с местным управлением в Норвегии и судами под норвежским флагом.

Stena будет участвовать в развитии Color Line в плане декарбонизации, технологий, цифровизации, логистики и обслуживания клиентов.

Фото: Stena Line