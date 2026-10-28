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Stena Color Line
28.10.2026

Stena покупает другого паромного оператора

    • Stena AB, материнская компания Stena Line, подписала соглашение о приобретении норвежской судоходной компании Color Line. Как сообщает Stena Line, сделка подлежит согласованию с регулирующими органами.

    В рамках сделки Stena Rederi AB, 100-процентная дочерняя структура Stena AB, выкупит все акции Color Group AS у ONS Invest II AS, которая принадлежит норвежскому магнату Олаву-Нильсу Сунде и его семье.

    Стоимость сделки стороны не раскрывают. Закрыть сделку предполагается ближе к концу первого квартала или в течение второго квартала 2027 года.

    Планируется, что после закрытия сделки Color Line продолжит работать под собственным брендом как самостоятельный бизнес с местным управлением в Норвегии и судами под норвежским флагом.

    Stena будет участвовать в развитии Color Line в плане декарбонизации, технологий, цифровизации, логистики и обслуживания клиентов.

    Фото: Stena Line


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