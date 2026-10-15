A.P. Moller Capital покупает еще один портовый актив

Не прошло и двух недель после сообщения о приобретении инвесткомпанией A.P. Moller Capital контрольного пакета в группе Euroports, оперирующей более 50 морскими и речными терминалами в 10 странах Европы и в Китае, как стало известно о новой сделке сестринской структуры Maersk по покупке портового актива.

Как сообщает Splash24/7, на этот раз объект поглощения – сингапурский портовый оператор Portek International, принадлежащий японской Mitsui & Co. И речь идет о 100% компании. Сделка будет проводиться через Emerging Markets Infrastructure Fund II A.P. Moller Capital.

Portek работает на рынке с 1988 года. Ему принадлежат доли в 7 терминалах в Алжире, Габоне, Индонезии, Латвии, Вьетнаме и на Мальте, включая Bejaia Mediterranean в Алжире, Рижский универсальный терминал в Латвии, Valletta Gateway на Мальте и Tanjung Priok в Индонезии.

Фото: Valetta Gateway Terminals