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A.P. Moller Capital покупает еще один портовый актив
15.10.2026

A.P. Moller Capital покупает еще один портовый актив

    • Не прошло и двух недель после сообщения о приобретении инвесткомпанией A.P. Moller Capital контрольного пакета в группе Euroports, оперирующей более 50 морскими и речными терминалами в 10 странах Европы и в Китае, как стало известно о новой сделке сестринской структуры Maersk по покупке портового актива. 

    Как сообщает Splash24/7, на этот раз объект поглощения – сингапурский портовый оператор Portek International, принадлежащий японской Mitsui & Co. И речь идет о 100% компании. Сделка будет проводиться через Emerging Markets Infrastructure Fund II A.P. Moller Capital.

    Portek работает на рынке с 1988 года. Ему принадлежат доли в 7 терминалах в Алжире, Габоне, Индонезии, Латвии, Вьетнаме и на Мальте, включая Bejaia Mediterranean в Алжире, Рижский универсальный терминал в Латвии, Valletta Gateway на Мальте и Tanjung Priok в Индонезии.

    Фото: Valetta Gateway Terminals


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