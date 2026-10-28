Проводку судов в зимнюю навигацию будут обеспечивать 35 ледоколов Росморпорта

Вопросы технического состояния и готовности ледокольного флота обсудили на заседании Комиссии Росморречфлота по организации подготовки к ледокольному обеспечению в замерзающих портах Российской Федерации на период 2026-2027 годов под председательством руководителя ведомства Андрея Тарасенко.

В заседании приняли участие представители Росморречфлота, Администраций морских портов, ФГУП «Росморпорт», ФГБУ «Морспасслужба», ГК «Росатом», капитаны морских портов.

Как сообщается на сайте Росморречфлота, зимнюю навигацию в 16 замерзающих портах страны будет обеспечивать группировка из 35 дизель-электрических ледоколов и ледокольных буксиров «Росморпорта».

Определены сроки готовности судов: 12 портовых ледоколов должны быть готовы к 1 ноября и 23 линейных ледокола – к 1 декабря 2026 года.

Глава ведомства потребовал от ответственных должностных лиц ФГУП «Росморпорт» неукоснительного соблюдения сроков готовности ледокольного флота. Комиссиям администраций морских портов поручено проведение комплексной своевременной проверки готовности судов.

Продолжается актуализация плана расстановки ледоколов на период зимней навигации, утвержденного в апреле 2026 года по поручению министра транспорта России. При уточнении учитываются данные долгосрочного ледового прогноза Росгидромета, а также перераспределение грузопотоков в текущих условиях.

Для обеспечения функционирования международного транспортного коридора «Север-Юг» в Каспийском бассейне году значительно усилена группировка ледокольного флота. Бесперебойную работу портов Астрахань и Оля, а также Волго-Каспийского морского судоходного канала зимой планируется обеспечивать шестью ледоколами.

Фото: Росморречфлот