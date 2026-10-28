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ФТС пункт пропуска Хабаровск речной пасс
28.10.2026

Прекращается контроль на пассажирском пункте пропуска Хабаровск

    • С 29 октября завершается проведение процедур государственного контроля на пассажирском направлении в речном пункте пропуска Хабаровск в Хабаровском крае в связи с окончанием навигационного периода 2026 года, сообщил в своем макс-канале Росгранстрой.

    Много сторонний речной пункт пропуска Хабаровск (с китайской стороны – Фуюань) работает в сезонном режиме, в период ледостава государственный контроль не осуществляется.

    По данным ФТС, в этом году международное транспортное сообщение в этом пункте пропуска открылось с 6 мая. За этот период российско-китайскую границу пересекли более 58,1 тыс. пассажиров – 27,1 тыс. китайских и 31 тыс. российских граждан.

    Фото: Росгранстрой


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