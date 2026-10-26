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ЗаКонтейнерами Контейнерный бизнес 2026_ взгляд с Балтики
26.10.2026

Конференция учебного центра ЗаКонтейнерами Контейнерный бизнес 2026:Взгляд с Балтики

    • Конференция учебного центра ЗаКонтейнерами

    Контейнерный бизнес 2026:Взгляд с Балтики

    Ежегодная конференция #ЗаКонтейнерами в Санкт-Петербурге в этом году посвящена текущему состоянию и перспективам контейнерной логистики в России, развитию линейных сервисов, цифровой трансформации транспортного рынка и управлению отраслевыми рисками.

    Конференция объединит руководителей и ведущих специалистов морских линий, железнодорожных операторских и экспедиторских компаний, операторов терминалов, грузовладельцев, страховых компаний, поставщиков цифровых решений и представителей профессионального сообщества. Формат мероприятия предусматривает экспертные выступления, панельные дискуссии, обсуждение практических вопросов между участниками рынка и экспонирование стендов участников в выставочной зоне конференции

    Санкт-Петербург, AZIMUT Сити Отель
    12 ноября 2026 года

    В программе четыре больших блока:

    • контейнерный рынок России: текущая конфигурация и перспективы;
    • линейный контейнерный бизнес: сервисы, экономика и новая география;
    • ГосЛог, ЭПД и цифровизация контейнерной логистики;
    • безопасность, альтернативные маршруты и управление рисками.

    Стоимость участия 40000руб при оплате до 1 ноября. Делегациям скидки 25%.

    Подробная программа и регистрация — на сайте конференции.
    Контакт с организаторами также по почте event@infranews.ru


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