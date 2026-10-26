Конференция учебного центра ЗаКонтейнерами

Контейнерный бизнес 2026:Взгляд с Балтики

Ежегодная конференция #ЗаКонтейнерами в Санкт-Петербурге в этом году посвящена текущему состоянию и перспективам контейнерной логистики в России, развитию линейных сервисов, цифровой трансформации транспортного рынка и управлению отраслевыми рисками.

Конференция объединит руководителей и ведущих специалистов морских линий, железнодорожных операторских и экспедиторских компаний, операторов терминалов, грузовладельцев, страховых компаний, поставщиков цифровых решений и представителей профессионального сообщества. Формат мероприятия предусматривает экспертные выступления, панельные дискуссии, обсуждение практических вопросов между участниками рынка и экспонирование стендов участников в выставочной зоне конференции

Санкт-Петербург, AZIMUT Сити Отель

12 ноября 2026 года

В программе четыре больших блока:

контейнерный рынок России: текущая конфигурация и перспективы;

линейный контейнерный бизнес: сервисы, экономика и новая география;

ГосЛог, ЭПД и цифровизация контейнерной логистики;

безопасность, альтернативные маршруты и управление рисками.

Стоимость участия 40000руб при оплате до 1 ноября. Делегациям скидки 25%.

Подробная программа и регистрация — на сайте конференции.

Контакт с организаторами также по почте event@infranews.ru