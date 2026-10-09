208,5 млн рублей на строительство пассажирского судна

ГТЛК (группа ВЭБ.РФ) получила 208,5 млн рублей из средств ФНБ на реализацию инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России при поддержке Минпромторга России. Как сообщила компания в своем макс-канале, в рамках проекта на средства ФНБ ГТЛК профинансирует строительство пассажирского судна «Москва 2.0».

Средства ФНБ предоставляются ГТЛК посредством приобретения облигаций компании. ГТЛК разместила выпуск облигаций серии 005Р-37 по закрытой подписке в пользу Минфина России. Купонный доход установлен в размере 0,01% годовых на первые 3 года. После окончания этого периода и до даты погашения ставка составит 1,83% годовых. Также по выпуску предусмотрен льготный период по выплате номинальной стоимости облигаций в течение 3 лет с даты размещения.

Ключевыми условиями инвестпроекта по обновлению водного флота являются «нулевой» аванс и льготная лизинговая ставка для российских судоходных компаний.

Реализация инвестпроекта будет способствовать увеличению объема перевозок водным транспортом, развитию компетенций в сфере судостроения, а также достижению высокой степени технологической независимости транспортного комплекса страны, подчеркнули в ГТЛК.

Фото: ГТЛК