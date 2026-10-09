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Электросудно для «Водохода»
09.10.2026

208,5 млн рублей на строительство пассажирского судна

    • ГТЛК (группа ВЭБ.РФ) получила 208,5 млн рублей из средств ФНБ на реализацию инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России при поддержке Минпромторга России. Как сообщила компания в своем макс-канале, в рамках проекта на средства ФНБ ГТЛК профинансирует строительство пассажирского судна «Москва 2.0».

    Средства ФНБ предоставляются ГТЛК посредством приобретения облигаций компании. ГТЛК разместила выпуск облигаций серии 005Р-37 по закрытой подписке в пользу Минфина России. Купонный доход установлен в размере 0,01% годовых на первые 3 года. После окончания этого периода и до даты погашения ставка составит 1,83% годовых. Также по выпуску предусмотрен льготный период по выплате номинальной стоимости облигаций в течение 3 лет с даты размещения.

    Ключевыми условиями инвестпроекта по обновлению водного флота являются «нулевой» аванс и льготная лизинговая ставка для российских судоходных компаний.

    Реализация инвестпроекта будет способствовать увеличению объема перевозок водным транспортом, развитию компетенций в сфере судостроения, а также достижению высокой степени технологической независимости транспортного комплекса страны, подчеркнули в ГТЛК.

    Фото: ГТЛК


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