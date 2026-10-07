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В Черном море атакован танкер
07.10.2026

В Черном море атакован танкер

    • Министр транспорта Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки на танкер «Афрамакс Рио» у побережья Черного моря, сообщила пресс-служба министерства транспорта в своем макс-канале.

    Судно с грузом нефти, шедшее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажными катерами. Экипаж в составе 23 человек (все – граждане Индии) спасен, по предварительной информации, пострадавших нет.

    В настоящее время в акватории Черного моря происходит открытое горение нефти. Приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности, когда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером. Имеющихся сил и средств для ликвидации последствий достаточно, подчеркнули в Минтрансе.

    По имеющимся данным, танкер дедвейтом 107 тыс. тонн построен в 2004 году на верфи Koyo Dockyard Co Ltd в Японии, судовладелец и управляющая компания греческие. На фото 2025 года он в Сингапуре.

    Фото: Shipspotting / Gerolf Drebes


    • Юлия Шишова
    07.10.2026, 11:23

    Согласно последним данным Минтранса, открытое горение ликвидировано. Спасательные суда продолжают дежурство. Загрязнения акватории нефтяным грузом нет. Сводная группировка сил и средств Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края приступает к ликвидации последствий.

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