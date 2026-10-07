В Черном море атакован танкер

Министр транспорта Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки на танкер «Афрамакс Рио» у побережья Черного моря, сообщила пресс-служба министерства транспорта в своем макс-канале.

Судно с грузом нефти, шедшее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажными катерами. Экипаж в составе 23 человек (все – граждане Индии) спасен, по предварительной информации, пострадавших нет.

В настоящее время в акватории Черного моря происходит открытое горение нефти. Приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности, когда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером. Имеющихся сил и средств для ликвидации последствий достаточно, подчеркнули в Минтрансе.

По имеющимся данным, танкер дедвейтом 107 тыс. тонн построен в 2004 году на верфи Koyo Dockyard Co Ltd в Японии, судовладелец и управляющая компания греческие. На фото 2025 года он в Сингапуре.

Фото: Shipspotting / Gerolf Drebes