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Навал в Петербургском порту
08.10.2026

Навал в Петербургском порту

    • Навал в Петербургском порту7 октября около 10 часов вечера в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что в акватории порта Санкт-Петербурга произошел навал.

    Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО, транспортными полицейскими установлено, что у причала Гавани №1 теплоход навалился левым бортом на стоящее у причала навалочных грузов буксирное судно.

    Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов нет, водотечности нет. На буксирном судне зафиксированы повреждения шлюпочной палубы и фальшборта.

    По данному факту сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, ущерб устанавливается.

    Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО


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