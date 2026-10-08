Навал в Петербургском порту

7 октября около 10 часов вечера в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что в акватории порта Санкт-Петербурга произошел навал.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО, транспортными полицейскими установлено, что у причала Гавани №1 теплоход навалился левым бортом на стоящее у причала навалочных грузов буксирное судно.

Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов нет, водотечности нет. На буксирном судне зафиксированы повреждения шлюпочной палубы и фальшборта.

По данному факту сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, ущерб устанавливается.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО