Новые страховочные системы в ММТП

«Мурманский морской торговый порт» внедряет новые страховочные системы для работы на высоте. Как сообщил ММТП в своем телеграм-канале, порт направил около 800 тыс. рублей на оснащение вертикальных лестниц производственных зданий стационарными страховочными системами «LIFT». Уже смонтировано 60 метров анкерных линий.

«Больше никакого ручного перестегивания карабинов, которое отвлекает от подъема. Работник надевает привязь, фиксирует устройство на стальном канате — и все. При движении страховочный ползунок сам плавно скользит по тросу вслед за человеком, оставляя руки свободными. Если кто-то оступится, система мгновенно заблокируется и сработает динамический амортизатор, который мягко погасит энергию рывка», – рассказали в порту.

Оборудование сертифицировано, а работают с ним только те сотрудники, которые прошли специальное обучение — и по общим правилам высотных работ, и непосредственно у поставщика систем «LIFT».

перед сменой — обязательный осмотр индикаторов срыва и проверка целостности каждой детали.

«По статистике, падение с высоты — самый частый вид несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями в России. Укомплектование лестниц такими системами минимизирует человеческий фактор. Инвестиции «Портового Альянса» в средства защиты— это практическое обеспечение безопасной рабочей среды для сотрудников», — отметил директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности ММТП Андрей Самосватов.

Фото: ММТП