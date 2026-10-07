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07.10.2026

Новые страховочные системы в ММТП

    • «Мурманский морской торговый порт» внедряет новые страховочные системы для работы на высоте. Как сообщил ММТП в своем телеграм-канале, порт направил около 800 тыс. рублей на оснащение вертикальных лестниц производственных зданий стационарными страховочными системами «LIFT». Уже смонтировано 60 метров анкерных линий.

    Новые страховочные системы в ММТП«Больше никакого ручного перестегивания карабинов, которое отвлекает от подъема. Работник надевает привязь, фиксирует устройство на стальном канате — и все. При движении страховочный ползунок сам плавно скользит по тросу вслед за человеком, оставляя руки свободными. Если кто-то оступится, система мгновенно заблокируется и сработает динамический амортизатор, который мягко погасит энергию рывка», – рассказали в порту.

    Оборудование сертифицировано, а работают с ним только те сотрудники, которые прошли специальное обучение — и по общим правилам высотных работ, и непосредственно у поставщика систем «LIFT». 

    перед сменой — обязательный осмотр индикаторов срыва и проверка целостности каждой детали.

    «По статистике, падение с высоты — самый частый вид несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями в России. Укомплектование лестниц такими системами минимизирует человеческий фактор. Инвестиции «Портового Альянса» в средства защиты— это практическое обеспечение безопасной рабочей среды для сотрудников», — отметил директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности ММТП Андрей Самосватов.

    Фото: ММТП


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