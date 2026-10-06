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Малый порт в Находке вышел на исторический максимум погрузки
06.10.2026

В Малом порту обновили покрытие угольного склада

    • В Малом порту в Находке обновили покрытие угольного склада. Как сообщили SeaNews в стивидорной компани, на территории склада уложили 130 железнобетонных плит.

    На начальном этапе было подготовлено основание для монтажа плит – создана подушка из инертных материалов. 

    «На первом этапе была произведена отсыпка щебня фракции 20-40 мм и его трамбование. Уплотнение производилось катком весом 2,5 тонны путем вибрации. Следующий этап – отсыпка отсева и его трамбование. После чего производилась укладка новых плит», – рассказал начальник ОКС Алексей Андрющенко.

    Как отметил директор Малого порта Игорь Кукунин, «Покрытие территории склада теперь более прочное, высококачественное и износостойкое, выдерживающее серьезные весовые нагрузки в виде постоянного передвижения тяжелых транспортных средств».

    Монтаж новых плит не повлиял на работу порта, погрузка и выгрузка производилась в штатном режиме, подчеркнули в компании.

    Фото: Малый порт


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