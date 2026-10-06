В Малом порту обновили покрытие угольного склада

В Малом порту в Находке обновили покрытие угольного склада. Как сообщили SeaNews в стивидорной компани, на территории склада уложили 130 железнобетонных плит.

На начальном этапе было подготовлено основание для монтажа плит – создана подушка из инертных материалов.

«На первом этапе была произведена отсыпка щебня фракции 20-40 мм и его трамбование. Уплотнение производилось катком весом 2,5 тонны путем вибрации. Следующий этап – отсыпка отсева и его трамбование. После чего производилась укладка новых плит», – рассказал начальник ОКС Алексей Андрющенко.

Как отметил директор Малого порта Игорь Кукунин, «Покрытие территории склада теперь более прочное, высококачественное и износостойкое, выдерживающее серьезные весовые нагрузки в виде постоянного передвижения тяжелых транспортных средств».

Монтаж новых плит не повлиял на работу порта, погрузка и выгрузка производилась в штатном режиме, подчеркнули в компании.

Фото: Малый порт