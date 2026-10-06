ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ
«Китай без иллюзий: Практикум для бизнеса»
17–18 декабря 2026 года состоится Онлайн-конференция «Китай без иллюзий: Практикум для бизнеса». Участие в онлайн-формате позволит предпринимателям из любой точки России получить актуальные практические знания о работе с Китаем без поездки в Москву.
Конференция будет полезна предпринимателям и специалистам, которые уже работают с китайскими компаниями, занимаются импортом и экспортом или планируют выход на китайский рынок.
В программе конференции:
- поиск и проверка китайских поставщиков и деловых партнёров
- особенности переговоров и делового взаимодействия с китайскими компаниями;
- импорт, экспорт, таможенное регулирование и логистика;
- сертификация товаров;
- продвижение и маркетинг на китайском рынке;
- создание компании в Китае и выбор подходящей формы работы;
- актуальные изменения и тенденции 2026 года и перспективы на 2027 год;
- практические кейсы российских предпринимателей, работающих с Китаем.
Онлайн-формат делает участие доступным для представителей бизнеса из всех регионов России — без командировок и затрат на поездку.
Дата: 17–18 декабря 2026 года
Формат: Онлайн
Организатор: Российско-Китайская Палата
Участие: по предварительной регистрации.
Предпринимателей и представителей делового сообщества приглашают принять участие в конференции.
Регистрация и подробности:
Официальный сайт: http://import-china.expors.ru
Телефон: +7 495 225-25-42
E-mail: st@expo-rs.ru