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Онлайн-конференция «Китай без иллюзий: Практикум для бизнеса»
06.10.2026

Онлайн-конференция «Китай без иллюзий: Практикум для бизнеса»

    • ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ

    «Китай без иллюзий: Практикум для бизнеса»

    17–18 декабря 2026 года состоится Онлайн-конференция «Китай без иллюзий: Практикум для бизнеса». Участие в онлайн-формате позволит предпринимателям из любой точки России получить актуальные практические знания о работе с Китаем без поездки в Москву.

    Конференция будет полезна предпринимателям и специалистам, которые уже работают с китайскими компаниями, занимаются импортом и экспортом или планируют выход на китайский рынок.

    В программе конференции:

    • поиск и проверка китайских поставщиков и деловых партнёров
    • особенности переговоров и делового взаимодействия с китайскими компаниями;
    • импорт, экспорт, таможенное регулирование и логистика;
    • сертификация товаров;
    • продвижение и маркетинг на китайском рынке;
    • создание компании в Китае и выбор подходящей формы работы;
    • актуальные изменения и тенденции 2026 года и перспективы на 2027 год;
    • практические кейсы российских предпринимателей, работающих с Китаем.

    Онлайн-формат делает участие доступным для представителей бизнеса из всех регионов России — без командировок и затрат на поездку.

    Дата: 17–18 декабря 2026 года

    Формат: Онлайн

    Организатор: Российско-Китайская Палата

    Участие: по предварительной регистрации.

    Предпринимателей и представителей делового сообщества приглашают принять участие в конференции.

    Регистрация и подробности:
    Официальный сайт: http://import-china.expors.ru  

    Телефон: +7 495 225-25-42

    E-mail: st@expo-rs.ru


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