ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ

«Китай без иллюзий: Практикум для бизнеса»

17–18 декабря 2026 года состоится Онлайн-конференция «Китай без иллюзий: Практикум для бизнеса». Участие в онлайн-формате позволит предпринимателям из любой точки России получить актуальные практические знания о работе с Китаем без поездки в Москву.

Конференция будет полезна предпринимателям и специалистам, которые уже работают с китайскими компаниями, занимаются импортом и экспортом или планируют выход на китайский рынок.

В программе конференции:

поиск и проверка китайских поставщиков и деловых партнёров

особенности переговоров и делового взаимодействия с китайскими компаниями;

импорт, экспорт, таможенное регулирование и логистика;

сертификация товаров;

продвижение и маркетинг на китайском рынке;

создание компании в Китае и выбор подходящей формы работы;

актуальные изменения и тенденции 2026 года и перспективы на 2027 год;

практические кейсы российских предпринимателей, работающих с Китаем.

Онлайн-формат делает участие доступным для представителей бизнеса из всех регионов России — без командировок и затрат на поездку.

Дата: 17–18 декабря 2026 года

Формат: Онлайн

Организатор: Российско-Китайская Палата

Участие: по предварительной регистрации.

Предпринимателей и представителей делового сообщества приглашают принять участие в конференции.

Регистрация и подробности:

Официальный сайт: http://import-china.expors.ru

Телефон: +7 495 225-25-42

E-mail: st@expo-rs.ru