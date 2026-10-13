12-13 ноября 2026 года | Онлайн-конференция
Как находить партнёров в Азии, изучать новые рынки и развивать международные проекты — не выезжая из своего города?
Приглашаем на онлайн-конференцию о возможностях делового сотрудничества с Китаем и странами Юго-Восточной Азии. В центре внимания — практические вопросы выхода на новые рынки, поиска партнёров и выстраивания международных связей.
В программе:
— возможности для бизнеса в Китае и странах Юго-Восточной Азии;
— поиск партнёров и развитие международного сотрудничества;
— особенности деловой культуры и переговоров;
— практические кейсы и новые форматы взаимодействия;
— перспективы совместных проектов в производстве, технологиях и услугах.
Онлайн-формат позволит подключиться из любого города и региона — без затрат на дорогу и проживание.
Запросить условия участия можно по почте: st@expo-rs.ru
Уважаемые участники конференций Российско-Китайской Палаты!
Мы создали закрытый Экспертный клуб РКП — Telegram-пространство для участников наших конференций и ведущих экспертов, спикеров и специалистов по ВЭД.
Что будет в клубе?
— возможность задать вопрос эксперту и получить ответ напрямую;
— обмен опытом, идеями и профессиональными предложениями;
— новые деловые контакты и возможности для сотрудничества;
— информация о проектах и мероприятиях;
— общение с людьми, которые действительно работают в сфере ВЭД.
Это не просто информационный канал. Мы хотим создать профессиональное сообщество, где можно не только получать информацию, но и находить людей, с которыми интересно и полезно работать.
Клуб закрытый. Вход — только через модератора.
Если Вы хотите стать участником клуба, напишите нам и мы пришлем Вам ссылку на подключение.
Будем рады продолжить наше общение уже в новом формате!
Также, хотим сообщить Вам, что в ноябре и декабре 2026года мы проводим новые Онлайн конференции:
12-13 ноября «Китай и Юго-Восточная Азия: новые возможности международного сотрудничества для бизнеса»
17-18 декабря «Китай без иллюзий: Практикум для бизнеса»
Все новости о конференции можно узнать:
https://import-china.expors.ru/
ТГ https://t.me/ru_china_conf
ВК https://vk.com/ru_china_conf