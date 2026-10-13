Китай и Юго-Восточная Азия: новые возможности международного сотрудничества для бизнеса

12-13 ноября 2026 года | Онлайн-конференция

Как находить партнёров в Азии, изучать новые рынки и развивать международные проекты — не выезжая из своего города?

Приглашаем на онлайн-конференцию о возможностях делового сотрудничества с Китаем и странами Юго-Восточной Азии. В центре внимания — практические вопросы выхода на новые рынки, поиска партнёров и выстраивания международных связей.

В программе:

— возможности для бизнеса в Китае и странах Юго-Восточной Азии;

— поиск партнёров и развитие международного сотрудничества;

— особенности деловой культуры и переговоров;

— практические кейсы и новые форматы взаимодействия;

— перспективы совместных проектов в производстве, технологиях и услугах.

Онлайн-формат позволит подключиться из любого города и региона — без затрат на дорогу и проживание.

Запросить условия участия можно по почте: st@expo-rs.ru

Уважаемые участники конференций Российско-Китайской Палаты!

Мы создали закрытый Экспертный клуб РКП — Telegram-пространство для участников наших конференций и ведущих экспертов, спикеров и специалистов по ВЭД.

Что будет в клубе?

— возможность задать вопрос эксперту и получить ответ напрямую;

— обмен опытом, идеями и профессиональными предложениями;

— новые деловые контакты и возможности для сотрудничества;

— информация о проектах и мероприятиях;

— общение с людьми, которые действительно работают в сфере ВЭД.

Это не просто информационный канал. Мы хотим создать профессиональное сообщество, где можно не только получать информацию, но и находить людей, с которыми интересно и полезно работать.

Клуб закрытый. Вход — только через модератора.

Если Вы хотите стать участником клуба, напишите нам и мы пришлем Вам ссылку на подключение.

Будем рады продолжить наше общение уже в новом формате!

Также, хотим сообщить Вам, что в ноябре и декабре 2026года мы проводим новые Онлайн конференции:

12-13 ноября «Китай и Юго-Восточная Азия: новые возможности международного сотрудничества для бизнеса»

17-18 декабря «Китай без иллюзий: Практикум для бизнеса»

Все новости о конференции можно узнать:

https://import-china.expors.ru/

ТГ https://t.me/ru_china_conf

ВК https://vk.com/ru_china_conf