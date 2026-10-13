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Китай и Юго-Восточная Азия: новые возможности международного сотрудничества для бизнеса
13.10.2026

Китай и Юго-Восточная Азия: новые возможности международного сотрудничества для бизнеса

    • 12-13 ноября 2026 года | Онлайн-конференция

    Как находить партнёров в Азии, изучать новые рынки и развивать международные проекты — не выезжая из своего города?

    Приглашаем на онлайн-конференцию о возможностях делового сотрудничества с Китаем и странами Юго-Восточной Азии. В центре внимания — практические вопросы выхода на новые рынки, поиска партнёров и выстраивания международных связей.

    В программе:

    — возможности для бизнеса в Китае и странах Юго-Восточной Азии;

    — поиск партнёров и развитие международного сотрудничества;

    — особенности деловой культуры и переговоров;

    — практические кейсы и новые форматы взаимодействия;

    — перспективы совместных проектов в производстве, технологиях и услугах.

    Онлайн-формат позволит подключиться из любого города и региона — без затрат на дорогу и проживание.

    Запросить условия участия можно по почте: st@expo-rs.ru

    Уважаемые участники конференций Российско-Китайской Палаты!

    Мы создали закрытый Экспертный клуб РКП — Telegram-пространство для участников наших конференций и ведущих экспертов, спикеров и специалистов по ВЭД.

    Что будет в клубе?

    — возможность задать вопрос эксперту и получить ответ напрямую;

    — обмен опытом, идеями и профессиональными предложениями;

    — новые деловые контакты и возможности для сотрудничества;

    — информация о проектах и мероприятиях;

    — общение с людьми, которые действительно работают в сфере ВЭД.

    Это не просто информационный канал. Мы хотим создать профессиональное сообщество, где можно не только получать информацию, но и находить людей, с которыми интересно и полезно работать.

    Клуб закрытый. Вход — только через модератора.

    Если Вы хотите стать участником клуба, напишите нам и мы пришлем Вам ссылку на подключение.

    Будем рады продолжить наше общение уже в новом формате!

    Также, хотим сообщить Вам, что в ноябре и декабре 2026года мы проводим новые Онлайн конференции:

    12-13 ноября «Китай и Юго-Восточная Азия: новые возможности международного сотрудничества для бизнеса»

    17-18 декабря «Китай без иллюзий: Практикум для бизнеса»

    Все новости о конференции можно узнать:

    https://import-china.expors.ru/

    ТГ https://t.me/ru_china_conf

    ВК https://vk.com/ru_china_conf


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