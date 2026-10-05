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ВСМ протянут от Москвы до Минска
05.10.2026

ВСМ протянут от Москвы до Минска

    • Министр транспорта России Андрей Никитин и министр транспорта и коммуникаций Республики Белоруссия Алексей Ляхнович подписали двусторонний меморандум о сотрудничестве в сфере проектирования и строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Минск, сообщила в своем макс-канале пресс-служба Правительства РФ.

    Ключевые параметры будущей ВСМ:

    • Протяженность трассы составит около 715 км.
    • Специализированный подвижной состав сможет развивать скорость до 400 км/ч.
    • Время поездки уменьшится с 7-9 до 3 часов.
    • Прогнозируется увеличение объема перевозок до 5,8 млн человек в год.

    «Создание ВСМ Москва – Минск – значительный шаг к улучшению транспортной доступности для граждан наших стран и мощный стимул для роста деловой активности. Проект не только свяжет две столицы Союзного государства, но и создаст современный транспортный каркас для прилегающих регионов, способствуя развитию туризма, промышленности, бизнес-активности, а также созданию новых рабочих мест», – отметил А.Никитин.

    В настоящее время идет подготовка декрета Союзного государства, который зафиксирует унификацию нормативно-правовой базы для строительства и эксплуатации ВСМ, определит базовые принципы финансовой модели и порядок разработки технико-экономического обоснования.

    Активная фаза строительно-монтажных работ на минском направлении начнется после запуска ключевых элементов первой российской высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

    Фото: скриншот видео пресс-службы Правительства РФ


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