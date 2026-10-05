ВСМ протянут от Москвы до Минска

Министр транспорта России Андрей Никитин и министр транспорта и коммуникаций Республики Белоруссия Алексей Ляхнович подписали двусторонний меморандум о сотрудничестве в сфере проектирования и строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Минск, сообщила в своем макс-канале пресс-служба Правительства РФ.
Ключевые параметры будущей ВСМ:
- Протяженность трассы составит около 715 км.
- Специализированный подвижной состав сможет развивать скорость до 400 км/ч.
- Время поездки уменьшится с 7-9 до 3 часов.
- Прогнозируется увеличение объема перевозок до 5,8 млн человек в год.
«Создание ВСМ Москва – Минск – значительный шаг к улучшению транспортной доступности для граждан наших стран и мощный стимул для роста деловой активности. Проект не только свяжет две столицы Союзного государства, но и создаст современный транспортный каркас для прилегающих регионов, способствуя развитию туризма, промышленности, бизнес-активности, а также созданию новых рабочих мест», – отметил А.Никитин.
В настоящее время идет подготовка декрета Союзного государства, который зафиксирует унификацию нормативно-правовой базы для строительства и эксплуатации ВСМ, определит базовые принципы финансовой модели и порядок разработки технико-экономического обоснования.
Активная фаза строительно-монтажных работ на минском направлении начнется после запуска ключевых элементов первой российской высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.
Фото: скриншот видео пресс-службы Правительства РФ