Еще один участок БАМа электрифицирован

В ходе электрификации восточного БАМа на участке Волочаевка-2 – Сельгон протяжëнностью 162 км подано высокое напряжение, сообщили РЖД в своем макс-канале. В электроснабжении задействованы три новые тяговые подстанции: Джелюмкен, Литовко и Сельгон.

До конца года планируется ввести в эксплуатацию ещё три подстанции и перейти на участке от Волочаевки до Комсомольск-на-Амуре с тепловозной тяги на электровозную.

Электрификация на участке от Волочаевки до Советской Гавани ведётся с 2023 года, напомнили в РЖД. Реализация проекта предусматривает строительство 15 и реконструкцию 2 тяговых подстанций, монтаж 1,7 тыс. км контактной сети.

Использование электрической тяги увеличит пропускную и провозную способности БАМа, снизит эксплуатационные расходы и повысит надёжность перевозок на восточном направлении, подчеркнули в компании.

Фото: РЖД