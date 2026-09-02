FESCO подписали соглашение с «Восточной биржей»

Транспортная группа FESCO и «Восточная биржа» на площадке Восточного экономического форума договорились о развитии логистики товарных поставок по договорам, заключенным в ходе биржевых торгов.

Соответствующее соглашение во Владивостоке подписали директор по логистике «Росатом», генеральный директор FESCO Пётр Иванов и генеральный директор «Восточной биржи» Андрей Салащенко.

Как сообщили SeaNews в FESCO, наряду с шагами в сфере транспортировки грузов стороны договорились о сотрудничестве при создании совместных цифровых решений для биржевых продуктов.

«За сделкой участников торгов, которые могут находиться в тысячах километров друг от друга, стоит важная задача по доставке купленного товара с соблюдением строгих стандартов. FESCO, обладающая собственными активами во всех основных видах логистики, вместе с торговой площадкой способна обеспечить оптимальные сроки и качество транспортировки — как из рук в руки от продавца покупателю», — отметил П.Иванов.

«Для развития биржевой торговли важно, чтобы участник получал не только возможность заключить сделку, но и понятный механизм её исполнения. Сотрудничество с FESCO позволит связать торговую и логистическую инфраструктуру и предложить участникам Восточной биржи более удобный путь от заключения договора до фактической поставки товара. Отдельное направление нашей совместной работы — цифровые решения, которые помогут сделать этот процесс более технологичным», — сказал А.Салащенко.

Фото: FESCO