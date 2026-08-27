Новое судно для ФБУ «Администрация «Камводпуть»

Новое техническое судно «Леонид Комаров» проекта 3050.1А пополнило флот Администрации Камского бассейна и прибыло в Сарапул, сообщил Росморречфлот в своем макс-канале.

Судно предназначено для обеспечения безопасности судоходства на внутренних водных путях. Оно обслуживает плавучие и береговые знаки судоходной обстановки, а также выполняет контроль глубин судового хода.

«Леонид Комаров» — одно из 13 судов проекта 3050.1А, строящихся для подведомственных Росморречфлоту администраций бассейнов внутренних водных путей.

Ранее флот речных администраций уже пополнили 9 судов этого проекта.

Фото: Росморречфлот