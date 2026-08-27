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Новое судно для ФБУ «Администрация «Камводпуть»
27.08.2026

Новое судно для ФБУ «Администрация «Камводпуть»

    • Новое техническое судно «Леонид Комаров» проекта 3050.1А пополнило флот Администрации Камского бассейна и прибыло в Сарапул, сообщил Росморречфлот в своем макс-канале.

    Судно предназначено для обеспечения безопасности судоходства на внутренних водных путях. Оно обслуживает плавучие и береговые знаки судоходной обстановки, а также выполняет контроль глубин судового хода.

    «Леонид Комаров» — одно из 13 судов проекта 3050.1А, строящихся для подведомственных Росморречфлоту администраций бассейнов внутренних водных путей.

    Ранее флот речных администраций уже пополнили 9 судов этого проекта.

    Фото: Росморречфлот


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