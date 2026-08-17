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На строящийся ледокол «Ленинград» установлены атомные реакторы
17.08.2026

На строящийся ледокол «Ленинград» установлены атомные реакторы

    • Специалисты Балтийского завода выполнили один из ключевых этапов строительства универсального атомного ледокола проекта 22220 «Ленинград», установив на его борт два ядерных реактора РИТМ-200, сообщили SeaNews в ОСК. Все операции проводились совместно со специалистами ОКБ «Спецтяжпроект» с использованием специальной грузоподъемной техники и оснастки, соблюдением повышенных требований безопасности. Оба энергоблока заняли штатные места, начался монтаж реакторов и вспомогательного оборудования. На строящийся ледокол «Ленинград» установлены атомные реакторы

    Вес одного реактора превышает 147 тонн, высота составляет 7,3 метра, диаметр – 3,3 метра. Тепловая мощность каждой установки – 175 МВт. Реакторы спроектированы для надежной работы в суровых арктических условиях: они выдерживают бортовую качку с амплитудой до 45 градусов и килевую – до 15 градусов. Назначенный срок службы РИТМ-200 составляет 40 лет, топливо перезагружается каждые 7 лет.

    Водо-водяные ядерные реакторы РИТМ-200 разработаны в России и изготовлены предприятием Госкорпорации «Росатом» «ЗиО-Подольск». Им присвоены имена «Искра» и «Гром» в честь военных операций, благодаря которым в 1944 году было прорвано блокадное кольцо, а потом и полностью освобожден осажденный Ленинград. Это водо-водяные ядерные реакторы двухконтурной схемы. Их ключевая особенность – интегральная компоновка: парогенераторы встроены прямо в корпус активной зоны. Такое решение, в отличие от традиционных схем с внешними парогенераторами, снижает риск утечек теплоносителя, уменьшает габариты и массу установки, а также упрощает монтаж и демонтаж.

    Уникальная компактная и энергоэффективная конструкция реакторов позволила сделать ледоколы проекта 22220 двухосадочными. Благодаря возможности набора и сброса водяного балласта они могут работать как в глубоких арктических морях, так и заходить в устья сибирских рек. На строящийся ледокол «Ленинград» установлены атомные реакторы

    Атомный ледокол «Ленинград» – шестое судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе. Торжественная церемония закладки состоялась 26 января 2024 года с участием президента Российской Федерации Владимира Путина. В настоящее время на ледоколе продолжаются работы по формированию корпуса и монтажу оборудования.

    Основные характеристики ледоколов проекта 22220:

    • Длина габаритная – 173,3 м,
    • Ширина – 34 м;
    • Осадка 10,5 м / 9,03 м,
    • Мощность – 60 МВт (на валах),
    • Водоизмещение – 33,54 тыс. тонн,
    • Расчетный срок службы – 40 лет,
    • Численность экипажа – 54 человека.

    Фото: ОСК


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