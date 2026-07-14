Конференция «Минеральные удобрения: торговля и логистика» — отраслевое мероприятие, объединяющее участников рынка минеральных удобрений для обсуждения эффективной логистики, оптимизации продаж и экспорта, развития международного сотрудничества, укрепления позиций российских компаний на мировом рынке, а также внедрения отечественных технологий и новых продуктов.

Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

При поддержке: DAMING INTERNATIONAL, Транспорт России

Дата и место проведения: 24 ноября 2026 года, Москва.

Ключевая задача — сформировать комплексный взгляд на развитие рынка удобрений в новых геополитических и экономических условиях, синхронизировать возможности производства, логистики и сбыта, обсудить меры государственной поддержки, необходимые для сохранения лидерства российских компаний на глобальном рынке и устойчивой доступности удобрений для отечественного АПК, а также перспективы технологического развития и запуска новых продуктов.

В изменившихся внешнеэкономических условиях российский рынок минеральных удобрений функционирует под воздействием санкционного давления, кардинальной перестройки логистических маршрутов и высокой волатильности мировых цен. Производители и экспортеры вынуждены вести системный поиск новых путей поставок, перекраивать сложившиеся транспортные цепочки и осваивать альтернативные рынки сбыта. Государство, в свою очередь, пытается удержать баланс между поддержкой аграриев и рентабельностью химпрома.

За последние годы отраслью минеральных удобрений накоплен уникальный опыт адаптации к геополитическим вызовам. Вся эта трансформация легла в основу той экспертизы, которой участники конференции смогут обменяться в ходе открытого диалога.

Среди основных вопросов:

Анализ текущей конъюнктуры мирового и внутреннего рынков минеральных удобрений.

Эффективная логистика. Морское плечо. Железнодорожные перевозки.

Развитие и потенциал транспортно-логистической и портовой инфраструктуры. Технологии перевалки минеральных удобрений.

Государственное регулирование и меры поддержки внутреннего рынка.

Инжиниринг, строительство и технологии производства. Проекты по модернизации существующих и строительству новых производств.

Новейшие разработки, исследования, инновационные минеральные удобрения и др.

Получить подробную информацию об условиях участия в конференции можно по

тел. +7 (958) 197-75-03, либо по адресу info@vivaconsult.ru, https://vivaconsult.ru/conferences/fert-2026/

Будем рады видеть вашу компанию среди участников предстоящей конференции!

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