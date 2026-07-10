Ан-124-100 авиакомпании «Волга-Днепр»» на космодроме Восточный – впервые в истории

10 июля авиакомпания «Волга-Днепр» доставила разгонный блок «Фрегат» производства АО «НПО Лавочкина» и сопутствующее высокотехнологичное космическое оборудование из международного аэропорта Шереметьево на космодром Восточный, сообщили SeaNews в компании.

Доставленный разгонный блок играет ключевую роль в отечественной космической программе. В составе ракет-носителей среднего класса он обеспечивает выведение космических аппаратов на различные околоземные орбиты и межпланетные траектории.

Общий вес доставленного груза составил 20 тонн. Для обеспечения максимальной безопасности и оптимизации сроков погрузочно-разгрузочных работ использовались собственные бортовые комплексы самолета Ан-124-100, что позволило выполнить операцию автономно и с ювелирной точностью.

На проработку проекта с высокотехнологичным оборудованием ушло около двух месяцев. Как рассказали в авиакомпании, во многом помог опыт организации рейса на данную площадку в 2024 году с двумя космическими аппаратами на борту Ил-76ТД-90ВД — «Ионосфера-М» №3 и №4. Успешное выполнение посадки подтверждает высокую готовность инфраструктуры космодрома к приему воздушных судов сверхтяжелого класса.

Транспортировка аэрокосмических грузов остается одним из приоритетных и наиболее высокотехнологичных направлений бизнеса «Волга-Днепр», отметили в авиакомпании. Только за первые пять месяцев этого года доля таких поставок превысила 17% от общего объема перевозок компании, составив более 500 тонн. «Волга-Днепр» на регулярной основе обеспечивает логистику спутников, орбитальных аппаратов, разгонных блоков и головных обтекателей на космодромы Байконур и Восточный.

Открытие прямого авиасообщения для тяжелых транспортных самолетов непосредственно на космодром Восточный — новый этап в развитии отечественной космической логистики, который существенно сокращает время и издержки на транспортировку критически важного оборудования, подчеркнули в компании. Если ранее от аэропорта Игнатьево в Благовещенске требовалось преодолеть 270 км за 8 часов до Восточного, то новая полоса позволяет сократить это расстояние до 25 км, а время в пути — до 25 минут.

Фото: «Волга-Днепр»