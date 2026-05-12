Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Негабарит авиатранспортом в Волгоградскую область
12.05.2026

Негабарит авиатранспортом в Волгоградскую область

    • Авиакомпания «Волга-Днепр» поделилась опытом перевозки тяжеловесного и негабаритного промышленного оборудования для строящегося производственного комплекса ООО «Русская нержавеющая компания» (РНК) в городе Волжский.Негабарит авиатранспортом в Волгоградскую область

    Доставка выполнялась на самолете Ан-124-100. Поставка оборудования, отметили в компании, стала важным этапом реализации масштабного проекта, который станет основой для формирования новой индустриальной экосистемы региона.

    Совместная команда специалистов «Русской нержавеющей компании» и авиакомпании «Волга-Днепр» не только подготовила груз к перевозке, но и обеспечила всю логистику на территории поставщика.

    Помимо этого, было решено несколько задач, таких как разработка и производство усиленной рамы для 43-тонного статора с увеличением площади основания, чтобы соответствовать напольным нагрузкам в аэропорту и требованиям самолёта Ан-124-100; модификация методов крепления оборудования внутри контейнера на этапе перегрузки в одной из точек маршрута для обеспечения безопасности перевозки воздушным транспортом.

    Отдельно была организована сложная мультимодальная логистика на стороне поставщика (более 3 500 км спецтранспорта) при строгом соблюдении графика заказчика, а также предоставлены краны для загрузки негабаритного оборудования.

    Фото: «Волга-Днепр»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.02.2026
    Растет импорт тканей авиатранспортом
    Через Шереметьево
    АвиалогистикаИмпортКитайТкани
    0
    19.01.2026
    Новый способ погрузки проектного груза
    Разработали специалисты авиакомпании «Волга-Днепр» для доставки тоннелепроходческого оборудования
    АвиалогистикаВолга-ДнепрПроектные грузыТехнологии
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    13.05.2026 HHLA сократила перевалку, но увеличила выручку
    12.05.2026 Новая техника на воронежском терминале «ТрансКонтейнера»
    12.05.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 19, 2026
    08.05.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    07.05.2026 Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2026
    07.05.2026 Отправка контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока удвоилась
    Госрегулирование Показать всё
    13.05.2026 Правительство одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок
    05.05.2026 Утверждены правила обмена электронных грузовых накладных
    30.04.2026 Назначение в Брянской таможне
    30.04.2026 Режим работы таможенных постов СЗТУ на майских праздниках
    28.04.2026 Законопроект О транспортной политике в Российской Федерации
    27.04.2026 Подписан закон, регулирующий вопросы аренды государственных причалов
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •