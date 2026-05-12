Негабарит авиатранспортом в Волгоградскую область

Авиакомпания «Волга-Днепр» поделилась опытом перевозки тяжеловесного и негабаритного промышленного оборудования для строящегося производственного комплекса ООО «Русская нержавеющая компания» (РНК) в городе Волжский.

Доставка выполнялась на самолете Ан-124-100. Поставка оборудования, отметили в компании, стала важным этапом реализации масштабного проекта, который станет основой для формирования новой индустриальной экосистемы региона.

Совместная команда специалистов «Русской нержавеющей компании» и авиакомпании «Волга-Днепр» не только подготовила груз к перевозке, но и обеспечила всю логистику на территории поставщика.

Помимо этого, было решено несколько задач, таких как разработка и производство усиленной рамы для 43-тонного статора с увеличением площади основания, чтобы соответствовать напольным нагрузкам в аэропорту и требованиям самолёта Ан-124-100; модификация методов крепления оборудования внутри контейнера на этапе перегрузки в одной из точек маршрута для обеспечения безопасности перевозки воздушным транспортом.

Отдельно была организована сложная мультимодальная логистика на стороне поставщика (более 3 500 км спецтранспорта) при строгом соблюдении графика заказчика, а также предоставлены краны для загрузки негабаритного оборудования.

