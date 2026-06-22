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900 тонн трубошпунта для берегоукрепления Москвы-реки
22.06.2026

900 тонн трубошпунта для берегоукрепления Москвы-реки

    •  «Северсталь» поставила более 900 тонн трубошпунта собственного производства для берегоукрепления на одном из участков программы развития транспортного комплекса Москвы, сообщили SeaNews в компании.

    Москва, отмечают в «Северстали», планомерно развивает речной транспорт речную инфраструктуру, превращая Москву-реку в полноценную часть городской логистики и системы общественных пространств. К 2030 году в столице должны будут работать 7 маршрутов регулярного речного электротранспорта и 67 причалов, а общий пассажиропоток планируется довести до 7,5 млн поездок в год. Одновременно город продолжат масштабное обновление прибрежных территорий: за последние 15 лет в порядок были приведены более 110 км набережных и работы активно идут по новым участкам.

    В то же время развитие речной инфраструктуры Москвы происходит в сложных гидрогеологических условиях акватории Москвы реки и в стеснённых условиях плотной городской застройки. Комбинация водонасыщенных аллювиальных грунтов, чередования водоносных горизонтов и слабопроницаемых глин, колебаний уровней воды и близости существующих зданий и инженерных сетей требует применения инженерно выверенных решений для берегоукрепления и ограждения котлованов, где критичны жесткость несущего контура, надёжная гидроизоляция и контролируемые деформации конструкции.

    В соответствии с этими требованиями для берегоукрепления на одном из участков программы развития транспортного комплекса Москвы был выбран трубошпунт «Северстали», который сочетает высокую несущую способность, жёсткость и надёжную работу в сложных гидрогеологических условиях.

    «Москва последовательно инвестирует в развитие городской речной инфраструктуры, интегрируя Москву реку в транспортную систему и общественные пространства. Для таких проектов особенно важны качество материалов и предсказуемость на всех этапах», — отметила Ксения Лужецкая, руководитель направления продаж инфраструктурных решений «Северстали».

    Фото: «Северсталь»


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