Комплексное инженерное решение по грунтоудержанию от «Северстали»

«Северсталь» сообщила о реализации комплексного инженерного решения при строительстве мультимодального портового хаба в Татарстане. Для проекта строительства мультимодального портового хаба «ТЭМПО-ПОРТ» в Нижнекамском районе Татарстана компания не только поставила шпунты, но и выполнила комплекс расчетов по технико-экономическому обоснованию конструктивных решений, освоила под требования заказчика производство 18-метровых шпунтовых свай и выполнила работы по устройству шпунтового ограждения с техническим сопровождением строительства.

Как сообщили SeaNews в компании, инженерную часть проекта выполнили эксперты Центра разработки эффективных технологических решений «Северсталь Инжиниринг». Под требования заказчика был осуществлен комплекс расчетов по технико-экономическому обоснованию конструкции причальной стенки с применением шпунта GRANI, что позволило снизить металлоемкость на 17% по сравнению со стандартными проектами при сохранении требуемой несущей способности сооружения.

Далее компания освоила и поставила более 1 500 тонн шпунтовых свай GRANI длиной 18 метров, ранее не выпускавшихся серийно. Это позволило сократить количество стыко-сварочных операций, повысить надёжность ограждения и обеспечить выполнение работ в графике строительства.

Принципиально новым этапом для «Северстали» стало выполнение функций подрядчика по обустройству заанкеренного больверка и работ по погружению шпунта. Такой формат позволил обеспечить требуемые параметры шпунтовой стенки по несущей способности, жесткости и устойчивости, а также контролировать качество металлопроката и соблюдение проектной технологии погружения и монтажа.

Проект «ТЭМПО-ПОРТ», который реализуется группой компаний «ТЭМПО» в Нижнекамском районе Татарстана, является одним из приоритетных инвестиционных проектов в Республике Татарстан, отмечают в «Северстали». Новый мультимодальный хаб строится на площадке 54,4 гектара вблизи федеральных трасс М12 и М7 и объединит речные, железнодорожные и автомобильные маршруты. Проект создаёт новый инфраструктурный узел для перевалки грузов и дальнейшего промышленного развития площадки, включая размещение импортозамещающих производств. Первый этап — ввод речного порта — запланирован на 2026-2027 год, выход комплекса на проектную мощность — к 2030 году.

