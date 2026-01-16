Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Назначен генеральный директор Волжского пароходства
16.01.2026

Новое назначение в Maxmodal Hong Kong

    • Генеральным директором Maxmodal Hong Kong назначен Антон Ларкин. Закончив свою карьеру в «САМСКИП Санкт-Петербург» в 2023 году, Антон примкнул к команде разработчиков maxmodal.com. Свое решение для контейнерной логистики в компании характеризуют как революционное, позволяющее грузоотправителю получить ставку напрямую от линии за считанные секунды. Теперь трейдер может получить тариф на перевозку, например, из Нинбо в Санкт-Петербург, не выходя из-за стола переговоров. Более того, пользователь может получить фрахтовые ставки исходя из альтернативных маршрутов, в том числе по так называемому Шелковому Пути или по Севморпути. Мы встретились с Антоном и задали ему несколько вопросов о новом продукте, его особенностях и преимуществах.

    Новое назначение в Maxmodal Hong Kong

    Антон, расскажите, в чем заключается главная идея и принцип вашего продукта?

    Ситуация с цифровизацией шиппинга и мультимодальных перевозок в настоящий момент напоминает ситуацию в туриндустрии лет 20 назад. Если в двух словах, то это такая фрахтовая биржа, где контейнерные операторы (морские линии, ж/д перевозчики, автоперевозчики) размещают свои тарифы-ставки на перевозки из точки А в точку В. Наверняка вы имеет представление, как работает сервис по бронированию авиабилетов, так вот здесь аналогичная история, но вместо авиатарифов у нас предоставляются фрахтовые ставки на 20- или 40-футовые контейнеры, и так по всему миру.

    Но ведь подобные сервисы уже существуют?

    И да, и нет. Есть похожие, но это скорее экспедиторские сервисы, которые парсят тарифы у разных линий, прибавляют свою маржу и сами продают ставку, которая уже не является ставкой линии. Из условно похожих можно отметить проект DP World, но я не хочу сейчас раскрывать детали, почему мы считаем свой сервис лучше для пользователей и провайдеров, чем у них.

    Какие же преимущества у maxmodal.com?

    Это в первую очередь прозрачность, бесшовность и нейтральность. Нейтральность: среди инвесторов проекта нет ни одной контейнерной линии, или экспедитора, или какого-либо перевозчика, так как мы будем сразу уличены в конфликте интересов, чего мы не можем себе позволить.

    Среди инвесторов мы ждем банки, венчурные фонды, судовладельцев, но не операторов, страховщиков или терминальных операторов…ну вроде а-ля Hutchison Ports, если MSC не поглотит их вскоре (смеется).

    А бесшовность – это про что?

    О, это одна из фишек. Ну представьте, ставка Port to Port понятна, ее числовой порядок, даже плюс-минус, и без того известен постоянным участникам ВЭД, но она не отражает всю стоимость перевозки Door-Door. А наше решение позволяет сформировать сквозную ставку, как LEGO, от сибирской глубинки до баржевого терминала в Дуйсбурге, например, или наоборот.

    Новое назначение в Maxmodal Hong Kong

    Антон, а почему Гонконг? 

    Это, пожалуй, самый простой вопрос. Гонконг – традиционно один из старейших и крупнейших контейнерных портов, который распложен прямо у границы Greater Bay Area – крупнейшего экспортного кластера Китая. Кроме того, это финансовый центр Юго-Восточной Азии, через который идут финансовые потоки. В-третьих, в Гонконге очень легко вести бизнес – английский язык является вторым государственным языком. Чистый, понятный и безопасный город.

    В заключение, что бы Вы хотели сказать нашим читателям?

    Спасибо за предоставленную возможность обратиться к вашей аудитории. Несмотря на то, что офис компании располагается в Гонконге, это не значит, что вся идея крутится вокруг него. Мы бы хотели видеть на нашем ресурсе сервисы контейнерных операторов из Юго-Восточной Азии, Южной и Северной Америки, Персидского залива и Средиземки на порты Санкт-Петербург, Новороссийск, Владивосток и в обратном направлении… Преимущество будет у тех, кто будет первыми (улыбается).

    А линии не будут бояться, что их тарифы увидят или сравнят?

    Это очень хороший вопрос! На сервисе бронирования авиабилетов British Airways, Lufthansa, Aeroflot и Ryanair не боятся быть на одной странице, так как каждая авиалиния имеет свою ценность и имидж. В шиппинге у каждой контейнерной линии тарифы условно публичные и ставки не публикуются – они традиционно выдаются «по запросу». Грузоотправителю же, как правило, лень связываться с разными линиями, собирать фрахтовые ставки, анализировать их, и он обращается к некому экспедитору Икс, который этот традиционный «танец» делает вместо него, но в любом случаен на это уходят дни, а наше решение дает возможность сократить этот вопрос с дней до секунд, не меняя ничего ни у кого, но делая этот процесс цифровым, а значит, очень быстрым.

    Если вас заинтересовал проект Maxmodal Hong Kong, публикуем контакты компании:

    для B2B: dg@maxmodal.com

    для инвесторов: ala@maxmodal.com

    Фото: А.Ларкин, ГлобалПортс

     

    Реклама. ИП Ларкин Антон Владимирович. ERID:2SDnjeoAZmi

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции.


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.01.2026
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 2, 2026
    Ставки увеличились.
    Только для подписчиков
    2026контейнерные фрахтовые индексыставки
    0


  •  

    Pioneer AI
    ● SYSTEM ONLINE _
    Оптимизация
    ФОТ -60%

    Neural Logist Agent.
    Автоматизация 24/7.

    Спросить Pioneer AI
    Реклама ООО «Си Дата Лаб».ERID:2SDnjcX7EC8



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.01.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 3, 2026
    16.01.2026 COSCO заказывает контейнеробалкеры
    16.01.2026 Maersk возвращается в Суэцкий канал
    15.01.2026 Контейнерооборот лидеров, итоги 2025
    15.01.2026 Железнодорожные перевозки Китай – Европа и Китай – Азия из Ляньюньгана
    14.01.2026 Железнодорожные контейнеры, итоги 2025 года
    Госрегулирование Показать всё
    15.01.2026 Субсидии на морские перевозки в Калининградскую область
    12.01.2026 Продлен упрощённый порядок ввоза отдельных видов электронных устройств
    12.01.2026 Продлены повышенные пошлины на экспорт лесоматериалов
    30.12.2025 Назначение в Росморречфлоте
    30.12.2025 Новая квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    30.12.2025 Как будут работать таможенные посты СЗТУ на каникулах
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •