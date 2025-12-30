Информационно-аналитическое агентство
Russia’s Nuclear Lighter Carrier to Transport Fish
30.12.2025

Как будут работать таможенные посты СЗТУ на каникулах

    • Северо-Западное таможенное управление проинформировало о режиме работы таможенных постов в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

    Как сообщили SeaNews в пресс-службе СЗТУ, центры электронного декларирования Северо-Западной электронной таможни (Северо-Западный и Балтийский таможенные посты) в период праздничных дней будут работать как обычно, без выходных, и оформлять декларации на товары ежедневно с 9:00 до 21:00.

    С режимом работы таможенных постов фактического контроля в период выходных и праздничных дней можно ознакомиться на официальном сайте Северо-Западного таможенного управления в разделе «Деятельность» – «График работы пунктов пропуска».

    Фото: Балтийская таможня


