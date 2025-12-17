Информационно-аналитическое агентство
Первая партия СПГ на Курильские острова
17.12.2025

Первая партия СПГ на Курильские острова

    • ООО «Газпром гелий сервис» отгрузило первую партию сжиженного природного газа (СПГ) для проекта «Россети Мобильные ГТЭС» по развитию электроснабжения Курильских островов в Сахалинской области.

    Как сообщили SeaNews в компании, топливо будет доставлено на остров Шикотан для тестирования оборудования строящейся первой в России двутопливной Малокурильской газодизельной электростанции отечественного производства мощностью 5,3 МВт. На первом этапе СПГ позволит провести опробование газодизельного генератора мощностью 1,1 МВт. Первая партия СПГ на Курильские острова

    В рамках проекта «Газпром гелий сервис» выступает производителем СПГ, используя собственные малотоннажные мощности на Дальнем Востоке. Первая партия отгружена с комплекса сжижения природного газа компании в Приморском крае.

    Логистическая цепочка включает морскую транспортировку топлива в отечественных контейнерах-цистернах силами «Россети Мобильные ГТЭС» от комплекса СПГ «Газпром гелий сервис» в Приморском крае до острова Шикотан, где будут выполнены прием, хранение и регазификация ресурса на российском оборудовании.

    Мероприятия реализуются в рамках работы по повышению надёжности энергоснабжения Курильских островов, реализуемой «Россети Мобильные ГТЭС». Модернизация энергетики в регионе выполняется по поручению Президента Российской Федерации, а также в соответствии с дорожной картой и комплексной схемой энергоснабжения островов на 2022-2026 годы и до 2035 года, разработанными Правительством Сахалинской области и Минэнерго России.

    Фото: «Газпром гелий сервис»


  •  




