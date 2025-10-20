Информационно-аналитическое агентство
Дальтрансуголь запустил бетонный завод
20.10.2025

Про российский рефконтейнер и Кигалийскую поправку

    • Планами на будущее, мнением о перспективах создания российского рефконтейнера и оценкой последствий вступления в силу Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу поделился на логистической конференции #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИ генеральный директор компании «Дальрефтранс» Андрей Гречкин.

    «Ключевая идея в перевозке скоропорта состоит в том, что он портится, – пошутил А.Гречкин. – Сокращение порчи в том числе достигается за счет обновления возраста контейнеров. Мы начали программу обновления примерно в 2019 году, и в нынешней точке достигли уровня среднего по больнице, порядка 8 лет» (для сравнения, в 2020 году средний возраст рефконтейнера в управлении «Дальрефтранса» составлял, согласно диаграмме в презентации, 17 лет).

    «Мы стараемся максимально от старых контейнеров избавиться. Задача выйти через 5 лет к уровню по новизне парка, которого нет в мире. Кто понимает, как лизинговый бизнес строится, средний возраст избавления от контейнера у большой линии 8-10 лет, у маленькой линии до 16 лет доходит, то есть два цикла лизинга. Мы хотим выйти на то, чтобы у нас средний возраст был 5-6 лет к 2030 году и планомерно двигаемся в этом направлении. Недавно мы еще 650 контейнеров купили, они уже вошли в парк».

    Новые рефконтейнеры компания закупает в Китае, где находятся основные производители и основные вендоры. «Они без сюрпризов, – пояснил А.Гречкин. – Российского контейнера пока нет. Я думаю, что он, если будет, будет очень нишевый, он будет в основном применим для каких-то внутрироссийских перевозок как альтернатива на замену выбывающему рефрижераторному вагону». А для интермодальных сервисов, для выстраивания новых маршрутов с дружественными юрисдикциями, по его мнению, нужно оборудование, которое в случае поломки можно отремонтировать или заменить в любой точке мира, а за таким оборудованием нужно идти к международным вендорам.

    Говоря о международных трендах, определяющих развитие рынка перевозок в рефконтейнерах, А.Гречкин остановился на перспективах принятия Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой. «C моей точки зрения, чисто заговор рептилоидов. Это история, которую провернули в 90-х годах в первый раз по инициативе крупных международных производителей в химической отрасли, даже конкретные названия компании назывались, я не буду их транслировать, это международные американские бренды. Когда весь мир научился выпускать предыдущие поколения хладагентов, r-12, всем сказали, что r-12 разрушает озон, надо переходить на r-134 и r-404. Сейчас придумали, что r-134 и r-404 имеют высокий индекс парникового эффекта и нужно переходить еще на что-то. Предполагается, что рефрижераторные контейнеры, рефрижераторные установки должны перейти на природные хладагенты».

    На вопрос аудитории, какие именно природные хладагенты – лягушек в установке разводить? – А.Гречкин пояснил: «Значит, природные хладагенты. Аммиак. И ни разу не яд. СО2. Ну, о’кей, СО2 более-менее ничего. Пропан. Ни разу не взрывоопасный. То есть, более безопасные газы планируется использовать. В случае с крупными холодильными складами использование природных хладагентов может быть оправдано, там большие емкости, нет таких ограничений по размеру оборудования, и, соответственно, хладопроизводительность этих газов, которые в разы ниже, чем у использующихся сейчас в любом кондиционере 4 r-404, она позволяет, используя больший объем этой химии, получать тот же эффект. В транспорте нет пока альтернативы. Есть пробные, уже даже промышленные разработки на двуокиси углерода, но они стоят как чугунный мост, в два раза дороже, потому что у него два цикла сжатия этого газа».

    «То есть, обобщая, стране это сейчас точно не нужно. Это популизм, который приведет к тому, что мы сами создаём себе сложности с импортом небольшого количества фторуглеводородов. У нас, наверное, треть российского рынка сейчас, парк контейнеров потребляет полторы тонны в год, весь рынок — четыре с половиной тонны. Мы сейчас проводим работу с тем, чтобы донести до регуляторов необходимость отмены верификации этой конвенции». Ведущие производители, по информации А.Гречкина, не переходят на альтернативы, и в развитых странах и Китае применяющиеся сейчас хладагенты будут использоваться ещё 15 лет. России следует учитывать это в условиях санкций, считает он.

    Говоря о ближайших планах развития, А.Гречкин рассказал об открывающихся возможностях для прямой железнодорожной доставки в Китай через Хуньчунь грузов, подлежащих ветеринарному контролю. «Китайцы оказались более гибкими, чем наши экспортеры. Они свою границу открыли, таможенный вопрос решили. Сейчас нужно убедить российский бизнес, что прямой железнодорожный маршрут в Китай через это направление должен тоже получить свой грузопоток».

    Он также сообщил о приобретении новых активов – рефрижераторных складов в Калининграде и Петропавловске-Камчатском. «Все это произошло в последние полтора-два месяца. Сейчас активно разбираемся, что же теперь с этим богатством делать».

