Аналитический дайджест SeaNews,22-26 сентября
26.09.2025

Аналитический дайджест SeaNews,22-26 сентября

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 38, 2025

    На 38 неделе 2025 года ставки почти на всех исследуемых трейдах продолжили снижаться.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 39, 2025

    Ставки продолжают снижаться.

    Нисходящий тренд сохраняется 14-ю неделю подряд.

    Оборот мировых контейнерных линий, 7 месяцев 2025

    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам 7 месяцев 2025 года составил 109,06 млн TEU.

    Все порты Финляндии, 7 месяцев 2025

    Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам первых 7 месяцев 2025 года составил 865,4 тыс. TEU, на 14,1% больше показателя января-июля 2024 года.

    Российский транспортный рынок

    Перевозки зерна по жд, август 2025

    В августе 2025 года по сети РЖД было отправлено 2,5 млн тонн зерна, на 8% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

    Российский контейнерный рынок

    Контейнерооборот российских портов в августе 2025 снизился

    Контейнерооборот всех морских портов России в августе 2025 года снизился на 1,4% относительно показателя августа прошлого года.

    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в августе 2025 снизился на 12,8%

    Импорт сократился на 23,7%.

    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в августе 2025 в деталях

    В августе 2025 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 4,8% относительно показателя августа 2024 года.

    Товарооборот

    Товарооборот Россия – Япония в январе-июле 2025 года

    Товарооборот вырос на 1,3%

    Внешняя торговля РФ в январе-июле 2025 года

    Внешняя торговля РФ за первые 7 месяцев 2025 года снизилась относительно показателя января-июля 2024 года на 2,3%.

    Товарооборот Россия – Турция в январе-июле 2025 года

    По данным министерства торговли Турции, товарооборот между Россией и Турцией в январе-июле 2025 года снизился на 5,5%.

    Фрахтовый рынок

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 39 неделя, 2025

    Ставки резко выросли.

    Фрахтовый рынок Черного моря, 39 неделя, 2025

    Ставки увеличились на некоторые направления.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 38, 2025

    На 39 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов относительно прошлой недели не изменились.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 39, 2025

    Фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов в объеме 4,5 тыс. тонн из порта Владивосток в направлении южных портов Китая остаются в районе низких сороковых.

    Бункерный рынок

    На 38 неделе 2025 года цены на все виды бункерного топлива  во всех исследуемых портах увеличились.

    Фото: РЖД


