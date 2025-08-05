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Панама больше не будет регистрировать танкеры и балкеры старше 15 лет
05.08.2025

Панама больше не будет регистрировать танкеры и балкеры старше 15 лет

    • Судовой реестр Панамы в целях борьбы с так называемым теневым флотом больше не будет регистрировать танкеры и балкеры возрастом более 15 лет, сообщает Splash.

    «Мы уделяем первостепенное внимание качеству, а не количеству, поэтому вводим более строгие правила надзора, гарантируя, что флот по флагом Панамы будет соответствовать самым строгим международным требованиям», — цитирует издание сообщение Реестра.

    К концу 2024 года количество судов, попавших под санкции, по всему миру превысил 1 тыс. По данным S&P Global Market Intelligence, более 800 из них не имеют подтвержденной страховки. «Более того, средний возраст таких судов, составляет 21 год, что примерно на 8 лет превышает среднемировой показатель. Это усиливает обеспокоенность тем, что расширяющийся так называемый теневой флот может привести к многочисленным экологическим катастрофам», — добавляет издание.

    Напомним, осенью прошлого года президент Панамы Хосе Рауль Мулино издал указ, согласно которому из судового реестра Панамы будут исключены все суда, находящиеся под санкциями. Организациям в Панаме запрещено предоставлять сертификационные услуги таким судам.

    Фото: PMA


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