Панама больше не будет регистрировать танкеры и балкеры старше 15 лет

Судовой реестр Панамы в целях борьбы с так называемым теневым флотом больше не будет регистрировать танкеры и балкеры возрастом более 15 лет, сообщает Splash.

«Мы уделяем первостепенное внимание качеству, а не количеству, поэтому вводим более строгие правила надзора, гарантируя, что флот по флагом Панамы будет соответствовать самым строгим международным требованиям», — цитирует издание сообщение Реестра.

К концу 2024 года количество судов, попавших под санкции, по всему миру превысил 1 тыс. По данным S&P Global Market Intelligence, более 800 из них не имеют подтвержденной страховки. «Более того, средний возраст таких судов, составляет 21 год, что примерно на 8 лет превышает среднемировой показатель. Это усиливает обеспокоенность тем, что расширяющийся так называемый теневой флот может привести к многочисленным экологическим катастрофам», — добавляет издание.

Напомним, осенью прошлого года президент Панамы Хосе Рауль Мулино издал указ, согласно которому из судового реестра Панамы будут исключены все суда, находящиеся под санкциями. Организациям в Панаме запрещено предоставлять сертификационные услуги таким судам.

Фото: PMA