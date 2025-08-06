Так называемый «теневой» флот продолжает увеличиваться

Несмотря на вводимые в этом году санкции со стороны США, Великобритании и ЕС, так называемый «теневой» танкерный флот продолжает расширяться и быстрыми темпами, сообщает Splash со ссылкой на судового брокера BRS.

«Теневой» флот (см. методологию BRS для оценки «серых» танкеров в конце статьи), включающий нефтяные танкеры дедвейтом более 3 тыс. тонн, увеличился до 1140 судов общим дедвейтом 127,4 млн тонн. Для сравнения, всего полгода назад таких судов было 930, а их совокупный дедвейт составлял 109,6 млн тонн. Это означает, что средний темп роста такого флота – примерно 30 судов в месяц.

При этом 886 танкеров — 78% «теневого» флота — теперь находятся под санкциями. Это значительно больше, чем в прошлом году, когда их было всего 191. Это составляет почти 9% от всего мирового флота нефтяных танкеров, занесенных в черный список, в основном из-за связей с российским «Совкомфлотом», иранской NITC или венесуэльской PDVSA.

«Тревогу вызывает и динамика старения флота, – пишет издание. – Средний возраст «теневых» танкеров составляет чуть больше 20 лет. Это существенно превышает средний возраст основного флота, составляющий 15 лет. Вместо того, чтобы отправиться на слом, многие из них перепродаются в «теневые» компании из-за перепродажных наценок, значительно превышающих стоимость списания».

Крупнейший сегмент «теневого» флота включает 977 танкеров дедвейтом более 34 тыс. тонн, или 17,3% мирового флота этого размера. В настоящее время насчитывается 166 танкеров класса VLCC и 133 танкера класса Suezmax, что составляет 18,2% мирового тоннажа нефтяных танкеров.

Несмотря на эти риски, западные судовладельцы неплохо на этом заработали. Исследовательская платформа Follow The Money сообщает, что от продажи возрастных танкеров «теневым» компаниям было выручено более 6 млрд долларов.

В июле два судовых реестра и 105 судов были включены в список организаций, попавших под последние санкции ЕС против России, в то время как Великобритания одновременно ввела санкции против 137 судов из-за их связей с Россией. На прошлой неделе Министерство финансов США ввело крупнейшие с 2018 года санкции против иранских судов.

Фото: BRS