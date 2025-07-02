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В Суэцком заливе затонула самоподъемная плавучая буровая установка
02.07.2025

В Суэцком заливе затонула самоподъемная плавучая буровая установка

    • Самоподъемная плавучая буровая установка (СПБУ) «Admarine 12» опрокинулась и затонула в Суэцком заливе, Четыре человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба саудовской нефтегазовой компании ADES, которой принадлежит установка.

    Инцидент произошел у побережья города Рас-Гариб, расположенного примерно в 130 морских милях от южного входа в Суэцкий канал, во время ее буксировки на новое место.

    На тот момент на борту находилось 30 человек, в том числе 18 сотрудников ADES. По данным компании, 23 человека были благополучно спасены, трое остаются пропавшими без вести, четверо – погибли.

    По информации местных СМИ, на которые ссылается Splash, буровую установку перемещали на новое место работ для разработки газового месторождения рядом с платформой Ашрафи в южной части Суэцкого залива, но во время буксировки возникла техническая неисправность, которая привела к потере остойчивости и опрокидыванию в течение нескольких минут.

    СПБУ «Admarine 12» была построена в 1966 году.

    Фото: Splash

     


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