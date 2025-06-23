Количество выданных разрешений на плавание по Севморпути выросло

Количество выданных разрешений для прохода по Северному морскому пути в 2025 году выросло по сравнению с 2024 годом на 10%. Такие данные привел в ходе дискуссии «Морской путь по северному побережью Руси: 500 лет истории» в рамках ПМЭФ-2025 специальный представитель по вопросам развития Арктики госкорпорации «Росатом» Владимир Панов.

«Отдельно хотел бы отметить, что уже в текущем году интерес к Северному морскому пути продолжает расти. У нас на сегодняшнюю дату на 10% больше выданных разрешений на плавание по Северному морскому пути, их число достигло 280», – сообщил В.Панов.

Он добавил, что в 2024 году по Севморпути было перевезено 39 млн тонн грузов, при этом внутри этого потока 7 млн тонн — в восточном направлении. «Это абсолютно рекорд. В первую очередь это произошло благодаря тому, что у нас появился транзит наших российских компаний. И 3 млн 100 тыс. тон было перенаправлено с традиционных маршрутов на Северный морской путь», – отметил спикер.

Перспективным направлением В.Панов назвал контейнерные перевозки. «Оно формируется у нас на глазах. С точки зрения скорости развития Арктики – это контейнерные перевозки», – подчеркнул он, напомнив, что в прошлом году было выполнено 14 рейсов.

Фото: NewNew Shipping Line