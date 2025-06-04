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Первая партия зерна из Свияжска водным транспортом
04.06.2025

Первая партия зерна из Свияжска водным транспортом

    • «Свияжск-Зернопродукт» приступил к погрузке первого в этом сезоне судна. Как сообщила пресс-служба Росморречфлота в своем телеграм-канале, партия пшеницы будет доставлена судном «Гвардейск» по внутренним водным путям в порт Санкт-Петербург. Ранее грузы доставляли по железной дороге.

    «Свияжск-Зернопродукт» работает на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра. Свияжский МЛЦ является одним из крупнейших в России логистических хабов полного цикла и ключевым узлом в Поволжье, отметили в Агентстве.

    Проекты создания мультимодальных логистических центров на внутренних водных путях Росморречфлот реализует совместно с регионами с 2024 года. Это позволяет активнее использовать транзитный потенциал речных артерий, объединив их с автомобильным и железнодорожным транспортом.

    Фото: Росморречфлот


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