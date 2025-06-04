Первая партия зерна из Свияжска водным транспортом

«Свияжск-Зернопродукт» приступил к погрузке первого в этом сезоне судна. Как сообщила пресс-служба Росморречфлота в своем телеграм-канале, партия пшеницы будет доставлена судном «Гвардейск» по внутренним водным путям в порт Санкт-Петербург. Ранее грузы доставляли по железной дороге.

«Свияжск-Зернопродукт» работает на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра. Свияжский МЛЦ является одним из крупнейших в России логистических хабов полного цикла и ключевым узлом в Поволжье, отметили в Агентстве.

Проекты создания мультимодальных логистических центров на внутренних водных путях Росморречфлот реализует совместно с регионами с 2024 года. Это позволяет активнее использовать транзитный потенциал речных артерий, объединив их с автомобильным и железнодорожным транспортом.

Фото: Росморречфлот