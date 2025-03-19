Первые партии замороженных фруктов из Китая через Забайкальск

Более 1,8 тыс. тонн замороженных фруктов и ягод оформили в феврале 2025 года читинские таможенники в МАПП Забайкальск, сообщает ФТС в своем телеграм-канале. Из Китая ввозились груши, яблоки, манго, киви, черника, клубника, абрикос, малина, облепиха.

Всего в феврале было оформлено 95 партий замороженных фруктов и ягод на 23,2 млн юаней. Витаминная заморозка составила 9% от общего количества ввезенных из Китая фруктов и ягод.

Товары в замороженном виде поступают не только в магазины Забайкальского края, но и идут транзитом во все города России.

Таможенный контроль скоропортящихся товаров сотрудники таможенного поста проводят в приоритетном порядке, подчеркнули в ФТС.

Фото: ФТС