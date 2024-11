«Казахстан Темир Жолы» будет строить терминал в Будапеште

«Казахстан Темир Жолы», венгерский L.A.C. Holding и китайская Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd подписали меморандум о сотрудничестве в области транспорта и логистики.

Как сообщили SeaNews в «Казахстан Темир Жолы», документ был подписан в Будапеште в ходе официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Венгрию.

Стороны договорились создать совместный интермодальный грузовой терминал пропускной способностью тыс. TEU в Будапеште. Венгерская столица, отмечают в «Казахстан Темир Жолы», имеет развитую транспортную сеть, позволяющую обеспечить мультимодальные перевозки по территории всей Европы.

В компании рассчитывают, что запуск нового терминала поможет увеличить число контейнерных поездов между Китаем и Европой, в том числе транзит по Транскаспийскому маршруту.

