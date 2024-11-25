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«Казахстан Темир Жолы» будет строить терминал в Будапеште
25.11.2024

«Казахстан Темир Жолы» будет строить терминал в Будапеште

    • «Казахстан Темир Жолы» будет строить терминал в Будапеште«Казахстан Темир Жолы», венгерский L.A.C. Holding и китайская Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd подписали меморандум о сотрудничестве в области транспорта и логистики.

    Как сообщили SeaNews в «Казахстан Темир Жолы», документ был подписан в Будапеште в ходе официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Венгрию.

    Стороны договорились создать совместный интермодальный грузовой терминал пропускной способностью тыс. TEU в Будапеште. Венгерская столица, отмечают в «Казахстан Темир Жолы», имеет развитую транспортную сеть, позволяющую обеспечить мультимодальные перевозки по территории всей Европы.

    В компании рассчитывают, что запуск нового терминала поможет увеличить число контейнерных поездов между Китаем и Европой, в том числе транзит по Транскаспийскому маршруту.

    Фото: пресс-служба «Казахстан Темир Жолы»


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