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Новый терминал в Новороссийске
17.12.2024

Новый терминал в Новороссийске

    • Транспортно-экспедиторская компания «РУСГРОВС» открыла в Новороссийске контейнерный терминал «ДАГРО» для обработки генеральных, наливных, насыпных, скоропортящихся, негабаритных и опасных грузов.

    Новый терминал в НовороссийскеКак сообщили SeaNews в компании, новая площадка, расположенная в поселке Верхнебаканский, занимает территорию 20 тыс. кв. м и располагает железнодорожным подъездным путем длиной 310 м, оборудованным местом для перекачки автоцистерн с уклоном, складами крытого и открытого хранения, автоматизированными автомобильными весами.

    Подстанция мощностью 500 КВт позволяет осуществлять хранение рефконтейнеров, на терминале используются флекситанки «DagroTrans» (полимерные эластичные ёмкости для перевозки наливных неопасных грузов. Оборудование терминала включает 2 ричстакера грузоподъемностью 45 тонн и вилочные автопогрузчики грузоподъемностью от 1,5 до 16 тонн.

    Пропускная способность терминала составляет около 12 тыс. TEU в год, что соответствует примерно 240 тыс. тонн грузов, единовременная вместимость по рефконтейнерам – 50 единиц.

    Терминал осуществляет накопление судовых партий, складское хранение, автоматизированную и ручную перетарку, в том числе перетарка наливных грузов во флекситанках / цистернах, разгрузка и погрузка жд вагонов (крытых, полувагонов, платформ, зерновозов), погрузку и выгрузку груженых / порожних контейнеров, взвешивание контейнеров с выдачей VGM сертификата, а также фумигационную обработку и карантинное фитосанитарное обеззараживание грузов.

    Фото: ООО «РУСГРОВС»


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