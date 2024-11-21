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Греческие докеры и моряки присоединились ко всеобщей национальной забастовке
21.11.2024

Греческие докеры и моряки присоединились ко всеобщей национальной забастовке

    • Греческие докеры и моряки присоединились к 24-часовой всеобщей национальной забастовке, которая прошла 20 ноября в Афинах. Грузовые операции на терминале COSCO в Пирее затруднены, сообщает Maritime Executive.

    В забастовке участвовала Федерация морского судоходства Греции, которая остановила каботажные перевозки. Экипажи ро-ро судов также присоединились к акции и требуют повышения заработной платы с учетом инфляции, мер по повышению доступности жилья и дополнительных мер обеспечения безопасности.

    «Моряки в силу специфики профессии одними из первых сталкиваются с последствиями инфляции, поскольку они единственные, кто работает, в лучшем случае, пять-шесть месяцев в году, чтобы потом они их семьи жили на заработанное остальную часть года», — подчеркнуто в заявлении Федерации.

    По данным координационной группы Athens People’s Rally, докеры приостановливали работу на контейнерных терминалах Cosco Pier II и Pier III в Пирее.

    «Покупательная способность греческих рабочих упала с 2019 года на 8% из-за инфляции. Профсоюз призвал к повышению заработной платы, реструктуризации правил коллективных переговоров в стране и увеличению государственных инвестиций в государственное жилье», — пишет издание.

    К всеобщей забастовке присоединились также учителя, медицинские работники, водители общественного транспорта и работники государственного сектора. Акция была приурочена к представлению правительством в парламент Греции бюджета на 2025 год и призвана повлиять на бюджетные решения.

    Фото: Maririme Executive / Athens People’s Rally


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