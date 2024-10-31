Правительство установит перечень грузов с исключительно электронным документооборотом

Минтранс России разместил на общественное обсуждение проект Федерального закона, вносящего изменения в Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта. Документ подготовлен для повышения прозрачности рынка автомобильных перевозок отдельных видов грузов, а также в целях сокращения количества сопутствующих им административных правонарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

Законопроектом предлагается наделить правительство Российской Федерации правом устанавливать перечень видов грузов, при перевозке которых перевозочные документы формируются только в электронном виде. Вносимые изменения направлены на определение тех видов грузов, при перевозке которых чаще всего допускаются нарушения, в том числе допустимых весовых параметров транспортного средства. Закрепление необходимости оформления перевозочных документов исключительно в электронном виде при перевозке таких видов грузов позволит своевременно предотвращать возможные нарушения, что сделает сферу перевозок грузов автомобильным транспортом более эффективной.

Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) начала работу 1 сентября 2022 года. На первом этапе для участников перевозочного процесса была обеспечена возможность оформления в электронном виде транспортной накладной, заказа-наряда и сопроводительной ведомости. С 1 марта 2023 года этот перечень дополнился путевым листом, договором фрахтования, заказом и заявкой.

«Статистика оформления электронных перевозочных документов подтверждает востребованность ГИС ЭПД. Так, за 2022 год в ГИС ЭПД представлено 8 283 электронных перевозочных документа. За 2023 год – 1 129 886 документов, что превысило показатели 2022 года в 136 раз. За период с 1 января по 21 октября 2024 года оформлено 5 844 628 документов, что уже превышает уровень прошлого года более чем в 5 раз», – говорится в пресс-релизе.

Полномасштабный переход на электронный документооборот самого массового сегмента транспортного комплекса – автомобильного транспорта с объемом 5 млрд документов в год позволит сделать рынок более прозрачным, упростить взаимодействие бизнеса с контрольными органами, обеспечит сокращение издержек, что, в свою очередь, приведет к снижению конечной стоимости товаров, рассчитывают в Минтрансе.

Законопроектом предусмотрен особый порядок вступления в силу, который обусловлен необходимостью подготовки участников рынка к предлагаемому регулированию.

Фото: Минтранс