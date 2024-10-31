Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Правительство установит перечень грузов с исключительно электронным документооборотом
31.10.2024

Правительство установит перечень грузов с исключительно электронным документооборотом

    • Минтранс России разместил на общественное обсуждение проект Федерального закона, вносящего изменения в Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта. Документ подготовлен для повышения прозрачности рынка автомобильных перевозок отдельных видов грузов, а также в целях сокращения количества сопутствующих им административных правонарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

    Законопроектом предлагается наделить правительство Российской Федерации правом устанавливать перечень видов грузов, при перевозке которых перевозочные документы формируются только в электронном виде. Вносимые изменения направлены на определение тех видов грузов, при перевозке которых чаще всего допускаются нарушения, в том числе допустимых весовых параметров транспортного средства. Закрепление необходимости оформления перевозочных документов исключительно в электронном виде при перевозке таких видов грузов позволит своевременно предотвращать возможные нарушения, что сделает сферу перевозок грузов автомобильным транспортом более эффективной.

    Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) начала работу 1 сентября 2022 года. На первом этапе для участников перевозочного процесса была обеспечена возможность оформления в электронном виде транспортной накладной, заказа-наряда и сопроводительной ведомости. С 1 марта 2023 года этот перечень дополнился путевым листом, договором фрахтования, заказом и заявкой.

    «Статистика оформления электронных перевозочных документов подтверждает востребованность ГИС ЭПД. Так, за 2022 год в ГИС ЭПД представлено 8 283 электронных перевозочных документа. За 2023 год – 1 129 886 документов, что превысило показатели 2022 года в 136 раз. За период с 1 января по 21 октября 2024 года оформлено 5 844 628 документов, что уже превышает уровень прошлого года более чем в 5 раз», – говорится в пресс-релизе.

    Полномасштабный переход на электронный документооборот самого массового сегмента транспортного комплекса – автомобильного транспорта с объемом 5 млрд документов в год позволит сделать рынок более прозрачным, упростить взаимодействие бизнеса с контрольными органами, обеспечит сокращение издержек, что, в свою очередь, приведет к снижению конечной стоимости товаров, рассчитывают в Минтрансе.

    Законопроектом предусмотрен особый порядок вступления в силу, который обусловлен необходимостью подготовки участников рынка к предлагаемому регулированию.

    Фото: Минтранс


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    08.05.2024
    О трудностях грузовых автоперевозок в Иране
    С какими проблемами сталкиваются автоперевозчики в Иране и что ограничивает грузовые автоперевозки в этой […]
    грузовые автоперевозкиИранлогистические терминалымеждународные расчеты
    0
    06.05.2024
    Объем перевозок на речном участке Астраханской области может составить 8,8 млн тонн
    К 2030 году
    АстраханьГрузыПрогнозречные грузоперевозки
    0
    31.07.2024
    В Астрахани планируют ввести обязательные электронные накладные для перевозки зерна
    В Москве под председательством заместителя председателя правительства Виталия Савельева прошло совещание по развитию транспортного […]
    АстраханьзерновыеминтрансПорты
    0
    21.10.2024
    Рост спроса на грузовые автоперевозки. Почему их стали выбирать чаще
    Количество запросов на перевозку грузов из Китая в Россию автотранспортом в последнее время значительно […]
    Восточный полигонгрузовые автоперевозкиДальний ВостокЖелезная дорога
    0
    03.04.2024
    Объем неперевезенных по Восточному полигону грузов составил 180 млн тонн
    Министерствам и РЖД поручено разобраться в ситуации с провозом грузов по Восточному полигону
    Восточный полигонвывозгрузоотправителиГрузы
    0
    15.07.2024
    В Европе стали больше воровать грузы
    Ассоциация по защите перевозимых грузов (TAPA) в связи с ростом преступных посягательств (кражи, угон, […]
    БезопасностьбольшегрузыводителиГрузы
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    31.10.2024 LCL-сервис из Израиля в Россию
    31.10.2024 Загрузка дальневосточных контейнерных терминалов снизилась до 79%
    31.10.2024 РЖД увеличили количество прямых поездов с контейнерами в полувагонах с Дальнего Востока
    30.10.2024 О контейнерных трендах в Новороссийске
    30.10.2024 Терминал «Моби Дик» в Кронштадте расширяет парк техники
    29.10.2024 COSCO заказывает контейнеровозы за юани
    Госрегулирование Показать всё
    31.10.2024 Правительство установит перечень грузов с исключительно электронным документооборотом
    31.10.2024 Загрузка дальневосточных контейнерных терминалов снизилась до 79%
    25.10.2024 34 года Краснодарской таможне
    24.10.2024 Продлены экспортные квоты на минеральные удобрения
    24.10.2024 Область неопределенности
    18.10.2024 Перевозки по Северному морскому пути просубсидируют
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •