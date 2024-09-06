КРДВ примет участие в строительстве морского порта Найба в Якутии

Якутия и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики в ходе Восточного экономического форума-2024 подписали соглашение о сотрудничестве по строительству морского порта Найба.

Как сообщили SeaNews в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве, подписи под документом поставили премьер-министр Якутии Кирилл Бычков и заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Кирилл Каменев.

«Ввод глубоководного порта Найба в Булунском районе Якутии сделает судоходство по Северному морскому пути безопасным и доступным круглый год. Мы близки к реализации этого важного проекта», – отметил К.Бычков.

Новый порт будет включать зоны для наливных и сухогрузных перевозок, насосы, топливные резервуары и необходимую технику.

«Сначала мы сосредоточимся на строительстве основных объектов инфраструктуры и двух причалов, чтобы порт мог начать свою работу в кратчайшие сроки», – уточнил К.Бычков.

Реализация проекта создаст более 2 тыс. рабочих мест для жителей агломерации Тикси-Найба.

По словам К.Бычкова, ввод порта в эксплуатацию станет стимулом для развития связанных проектов, включая инновационный Кючусский кластер месторождений твердых полезных ископаемых с использованием электроэнергии первой в мире наземной атомной станции малой мощности. Распоряжение правительства, необходимое для начала строительства, подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным в феврале 2024 года.

«Правительство республики при поддержке федеральных властей планомерно развивает транспортную и энергетическую инфраструктуру», — подчеркнул К.Бычков. В качестве примеров он назвал такие знаковые проекты как Ленский мост, транспортный коридор Джалинда – Мохэ и «проект, без которого невозможно развитие якутской Арктики, – морской порт Найба».

Как отметили в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве, агломерация Тикси-Найба в Якутии вошла в число опорных 16 населенных пунктов Арктической зоны страны, которые станут базой для реализации экономических и инфраструктурных проектов в стратегически важном для РФ макрорегионе.

Фото: пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве