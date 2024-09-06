Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
КРДВ примет участие в строительстве морского порта Найба в Якутии
06.09.2024

КРДВ примет участие в строительстве морского порта Найба в Якутии

    • Якутия и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики в ходе Восточного экономического форума-2024 подписали соглашение о сотрудничестве по строительству морского порта Найба.

    Как сообщили SeaNews в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве, подписи под документом поставили премьер-министр Якутии Кирилл Бычков и заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Кирилл Каменев.

    «Ввод глубоководного порта Найба в Булунском районе Якутии сделает судоходство по Северному морскому пути безопасным и доступным круглый год. Мы близки к реализации этого важного проекта», – отметил К.Бычков.

    Новый порт будет включать зоны для наливных и сухогрузных перевозок, насосы, топливные резервуары и необходимую технику.

    «Сначала мы сосредоточимся на строительстве основных объектов инфраструктуры и двух причалов, чтобы порт мог начать свою работу в кратчайшие сроки», – уточнил К.Бычков.

    Реализация проекта создаст более 2 тыс. рабочих мест для жителей агломерации Тикси-Найба.

    По словам К.Бычкова, ввод порта в эксплуатацию станет стимулом для развития связанных проектов, включая инновационный Кючусский кластер месторождений твердых полезных ископаемых с использованием электроэнергии первой в мире наземной атомной станции малой мощности. Распоряжение правительства, необходимое для начала строительства, подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным в феврале 2024 года.

    «Правительство республики при поддержке федеральных властей планомерно развивает транспортную и энергетическую инфраструктуру», — подчеркнул К.Бычков. В качестве примеров он назвал такие знаковые проекты как Ленский мост, транспортный коридор Джалинда – Мохэ и «проект, без которого невозможно развитие якутской Арктики, – морской порт Найба».

    Как отметили в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве, агломерация Тикси-Найба в Якутии вошла в число опорных 16 населенных пунктов Арктической зоны страны, которые станут базой для реализации экономических и инфраструктурных проектов в стратегически важном для РФ макрорегионе.

    Фото: пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    30.01.2024
    Новый логистический комплекс в Хабаровском крае
    Логистический комплекс площадью 50 тыс. кв. м построит новый резидент ТОР «Хабаровск», сообщает пресс-служба […]
    Корпорация развития Дальнего ВостокаЛогистический комплексТОР "Хабаровск"
    0
    09.01.2024
    Жатайская судоверфь передана в собственность Республики Саха (Якутия)
    Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о передаче в собственность Республики Саха (Якутия) находящихся […]
    Жатайская судоверфьпередача в собственностьуказЯкутия
    0
    21.03.2024
    В Якутии построят среднетоннажный СПГ-завод
    В ходе рабочей встречи первого заместителя председателя правительства Якутии Джулустана Борисова и директора ООО […]
    завод СПГКитайЯкутия
    0
    28.05.2024
    Якутия совместно с Амурской областью реализуют проект транспортно-логистического комплекса «Джалинда»
    В ходе встречи руководителя Росморречфлота Андрея Тарасенко и главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева […]
    речной флотРосморречфлотЯкутия
    0
    14.06.2024
    Интермодальный сервис из Новосибирска в Якутию
    FESCO с целью расширения сети внутрироссийских направлений запустила сезонный интермодальный контейнерный сервис из Новосибирска […]
    FESCO Мультимодальный сервисНовосибирскРека Лена
    0
    04.09.2024
    «РЖД Бизнес Актив» и КРДВ договорились о сотрудничестве по строительству логистического хаба
    В ходе Восточного экономического форума «РЖД Бизнес Актив» и Корпорация развития Дальнего Востока и […]
    Корпорация развития Дальнего Востокалогистический хабРЖД Бизнес Активтерритория опережающего развития
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    06.09.2024 Transit Line увеличивает вместимость на сервисе Китай – Петербург
    05.09.2024 FESCO и АО «Кама» договорились о расширении сотрудничества
    05.09.2024 FESCO и ГАП «Ресурс» договорились развивать перевозки агропродукции в Азию
    04.09.2024 «РЖД Бизнес Актив» и КРДВ договорились о сотрудничестве по строительству логистического хаба
    04.09.2024 FESCO станет логистическим партнером маркетплейса по оптовой продаже рыбы FishStat
    04.09.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июле 2024 вырос в 2 раза
    Госрегулирование Показать всё
    03.09.2024 Усть-Лужский таможенный пост войдет в структуру Балтийской таможни
    30.08.2024 Назначен новый руководитель Росжелдора
    28.08.2024 Первое заседание Морской коллегии
    27.08.2024 Санкции против судов, перевозящих российский СПГ
    26.08.2024 Льгота на ввоз оборудования для производства малотоннажного СПГ
    26.08.2024 Газетная бумага выведена из-под действия курсовых экспортных пошлин
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •