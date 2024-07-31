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Через МАПП Верхний Ларс в 2023 году прошло более 4,5 млн тонн грузов
31.07.2024

Через МАПП Верхний Ларс в 2023 году прошло более 4,5 млн тонн грузов

    • Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров провел заседание Государственной пограничной комиссии, где обсуждались вопросы обустройства и развития инфраструктуры государственной границы, сообщается на сайте правительства РФ.

    Первый вице-премьер отметил, что реализация федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации» в этом году будет завершена, а далее обустройство будет обеспечено мероприятиями нового профильного федерального проекта. Акцент в нем сделан на продолжении создания необходимой пограничной инфраструктуры исходя из сформированных приоритетов.

    Он подчеркнул, что отдельные участки границы испытывают повышенную нагрузку, например российско-азербайджанское и российско-грузинское направление.

    «В целях недопущения скопления транспорта на обозначенных участках реализован комплекс мер по реконструкции автомобильных погранпереходов. В результате пропускная способность на российско-азербайджанской границе увеличена почти в 5 раз. Что касается участка, сопредельного с Грузией, то здесь у нас единственный погранпереход – это Верхний Ларс. Он входит в число самых загруженных, в прошлом году через него прошло более 4,5 млн тонн грузов. В целях расширения возможностей данного погранперехода количество полос движения увеличено с 15 до 39, пропускная способность на Верхнем Ларсе сейчас составляет 3,9 тыс. транспортных средств в сутки», – сказал Д.Мантуров.

    Также первый вице-премьер отметил, что необходимо развивать погранпереходы, используя новые технические решения.

    «Необходимо ускоренно внедрять элементы модели перспективного интеллектуального пункта пропуска. Повышать автоматизацию контрольных процедур и, соответственно, сокращать их время. Такая задача поставлена президентом. Для ее решения организована работа по изменению подходов контрольных органов к определению требований к строительству и техническому оснащению пунктов пропуска», – подчеркнул Д.Мантуров.

    Фото: пресс-служба правительства РФ


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