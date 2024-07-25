РЖД закупает локомотивы

В программе закупок ОАО «РЖД» до 2035 года почти 10 тыс. новых локомотивов. Как сообщается в телегам-канале компании, такие данные привёл на совещании в Совете Федерации по развитию транспортного машиностроения замглавы РЖД Дмитрий Пегов.

Компания рассчитывает на обновление парка тягового подвижного состава как уже действующими новинками – электровозами 3ЭС8 «Малахит» и тепловозами для БАМа 3ТЭ28, так и новыми разработками машиностроителей.

В числе последних, по словам Д.Пегова, новый пассажирский электровоз двойного питания 2ЭП21, грузовые электровозы для вождения контейнерных поездов, машины для маневровой и вывозной работы, в том числе контактно-аккумуляторный локомотив ЭМКА2, газотепловоз ТЭМ29, грузопассажирский тепловоз ТЭ26.

Фото: РЖД