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Акционеры «Совкомфлота» утвердили дивиденды
03.07.2024

Акционеры «Совкомфлота» утвердили дивиденды

    • 30 июня 2024 года состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот».

    Как сообщили SeaNews в компании, акционеры утвердили годовой отчет за 2023 год, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли по результатам 2023 года и части нераспределенной прибыли прошлых лет, а также избрали членов совета директоров и ревизионной комиссии общества и рассмотрели вопрос о назначении аудиторской организации.

    Согласно решению собрания акционеров, на выплату дивидендов по результатам 2023 года направлено 26,766 млрд рублей (11,27 рублей на одну обыкновенную акцию).

    С учетом промежуточных дивидендов, ранее выплаченных по результатам 9 месяцев 2023 года, суммарный размер дивидендов по результатам 2023 года составил 41,776 млрд руб. (17,59 руб. на одну акцию) или 50% скорректированной прибыли по МСФО за 2023 год.

    Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлена на 20 июля текущего года. Номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, дивиденды будут выплачены не позднее 2 августа 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 23 августа 2024 года.

    Фото: Shipspotting / D.Jorritsma


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