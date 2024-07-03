Акционеры «Совкомфлота» утвердили дивиденды

30 июня 2024 года состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот».

Как сообщили SeaNews в компании, акционеры утвердили годовой отчет за 2023 год, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли по результатам 2023 года и части нераспределенной прибыли прошлых лет, а также избрали членов совета директоров и ревизионной комиссии общества и рассмотрели вопрос о назначении аудиторской организации.

Согласно решению собрания акционеров, на выплату дивидендов по результатам 2023 года направлено 26,766 млрд рублей (11,27 рублей на одну обыкновенную акцию).

С учетом промежуточных дивидендов, ранее выплаченных по результатам 9 месяцев 2023 года, суммарный размер дивидендов по результатам 2023 года составил 41,776 млрд руб. (17,59 руб. на одну акцию) или 50% скорректированной прибыли по МСФО за 2023 год.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлена на 20 июля текущего года. Номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, дивиденды будут выплачены не позднее 2 августа 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 23 августа 2024 года.

Фото: Shipspotting / D.Jorritsma