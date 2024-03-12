В международных расчетах можно использовать цифровые финансовые активы

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым предусматривается возможность использовать цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права в качестве встречного предоставления по заключенным между резидентами и нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), предусматривающим передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В указанных целях цифровые финансовые активы, включающие денежные требования в иностранной валюте, возможность осуществления прав по внешним эмиссионным ценным бумагам и (или) право требовать передачи внешних эмиссионных ценных бумаг, и цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, признаются валютными ценностями.

Введенные правовые нормы помогут решать проблемы, связанные с внешнеторговыми расчетам в условиях антироссийских санкций, поясняют в Минфине.

Сам документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Фото: Банк России