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В международных расчетах можно использовать цифровые финансовые активы
12.03.2024

В международных расчетах можно использовать цифровые финансовые активы

    • Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым предусматривается возможность использовать цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права в качестве встречного предоставления по заключенным между резидентами и нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), предусматривающим передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них. Об этом сообщается на сайте Кремля.

    В указанных целях цифровые финансовые активы, включающие денежные требования в иностранной валюте, возможность осуществления прав по внешним эмиссионным ценным бумагам и (или) право требовать передачи внешних эмиссионных ценных бумаг, и цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, признаются валютными ценностями.

    Введенные правовые нормы помогут решать проблемы, связанные с внешнеторговыми расчетам в условиях антироссийских санкций, поясняют в Минфине.

    Сам документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Фото: Банк России

     


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